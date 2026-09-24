Un nene de 6 años manejaba una moto en Berisso y buscan a su madre: habrá sanciones

Una mujer es buscada por las autoridades luego de que se viralizara un video en el que su hijo de 6 años aparece conduciendo una moto por la vía pública en Berisso. La madre viajaba como acompañante y habría registrado las imágenes con su celular. La Agencia Nacional de Seguridad Vial intervino para identificarla y avanzar con las sanciones.

Una mujer es buscada por las autoridades luego de que se difundiera un video en el que su hijo, de 6 años, aparece conduciendo una moto por la vía pública en Berisso. La madre viajaba como acompañante y, según se observa en las imágenes, habría registrado la situación con su teléfono celular.

La grabación comenzó a circular en redes sociales y generó la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que trabaja junto con las autoridades locales para determinar la identidad de las personas que aparecen en el video y establecer las responsabilidades correspondientes.

Según informó El Día, el video había sido publicado inicialmente en Instagram desde distintos planos y acompañado por el hashtag #viralreels. Luego de que comenzara a difundirse masivamente, la publicación fue eliminada.

Sin embargo, las imágenes ya habían sido replicadas y llegaron a las autoridades, que iniciaron las actuaciones para identificar a la mujer y determinar qué sanciones corresponden.

El secretario de Seguridad de Berisso, Gabriel Marotte, explicó en diálogo con C5N que la situación será abordada como una conducta de riesgo tanto para el menor como para terceros.

“No lo hace en el patio de la casa, fue en la vía pública poniendo en riesgo la vida del nene y también expone a terceros”, sostuvo el funcionario.

Marotte también cuestionó que el menor aparezca conduciendo mientras circulaba por una calle y señaló que, en algunos momentos del video, ni siquiera miraba hacia adelante.

El funcionario calificó la situación como una “acción temeraria” y una “conducción irresponsable”, y remarcó que también se puso en riesgo al propio niño.

A partir de la investigación, las autoridades prevén avanzar con el secuestro del vehículo y las multas que correspondan, además de determinar si existen otras responsabilidades por la conducta registrada.

El caso también quedó bajo análisis de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que intervino para colaborar en la identificación de la mujer y en las actuaciones derivadas de la infracción.

Las autoridades locales recordaron además que la normativa vigente establece restricciones para la circulación de menores en motocicletas. La investigación continuará ahora con el objetivo de determinar quién conducía el vehículo legalmente, quién permitió que el niño estuviera al mando y cuáles serán las sanciones que correspondan.

🚨 IMPRUDENCIA EN BERISSO 🚨

Una mujer puso a su hijo menor a manejar una moto, se grabó para las redes y terminó denunciada. La ANSV trabaja para identificarla y sancionarla.

Mirá el video del hecho ⬇️#Berisso #SeguridadVial #ANSV #Noticias pic.twitter.com/k5krHbZrzL

— Ciudadano News (@Ciudadano_News) September 23, 2026