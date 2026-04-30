La CGT marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

La CGT marchará a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y anticipa nuevas protestas frente a la situación económica.

La Confederación General del Trabajo convocó a una movilización este jueves hacia la Plaza de Mayo en el marco del Día del Trabajador, con el objetivo de expresar su rechazo a las políticas del Gobierno.

La central obrera buscará una convocatoria masiva para exhibir capacidad de movilización y enviar una señal política en medio del creciente malestar social.

“El jueves la movilización va a ser masiva”, aseguró Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, quien además invitó a sumarse a todos los sectores que se consideren perjudicados por la actual gestión.

La protesta contará con la participación de organizaciones sociales, culturales y políticas, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que mantiene una relación cercana con la conducción sindical.

En relación con la situación económica, desde la central cuestionaron los indicadores oficiales y señalaron que el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza impactan directamente en la vida cotidiana.

Jerónimo sostuvo que “la gente no llega a fin de mes” y advirtió que el conflicto social podría intensificarse, sin descartar nuevas medidas de fuerza, incluso un paro general.

En la misma línea, Jorge Sola planteó que la movilización será un primer paso hacia acciones más contundentes, al señalar que existe un malestar extendido vinculado a la caída del consumo, el endeudamiento familiar y la pérdida de empleo.

Por su parte, la Iglesia decidió no participar de la convocatoria, pese a haber sido invitada por la central obrera.

La marcha se perfila así como una nueva señal de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario marcado por reclamos económicos y advertencias de mayor conflictividad.