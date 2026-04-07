Conmoción en San Luis: hallaron un cuerpo y ya fue identificado

Hallaron el cuerpo de un joven de 26 años a la vera del río San Luis. La víctima era buscada desde el 2 de abril y ya fue identificada. La autopsia no determinó aún la causa de muerte y la investigación sigue abierta.

Un hallazgo conmocionó a la ciudad de San Luis en las últimas horas: un hombre fue encontrado sin vida a la vera del río, en una zona cercana a la Ruta 146, lo que activó un importante operativo policial y una investigación judicial para determinar qué ocurrió.

El cuerpo fue localizado dentro de un pozo, en un predio ubicado frente al Servicio Penitenciario Provincial, en un sector con presencia de viviendas y actividad de ripieras, a pocos metros del ingreso al barrio Unión. El descubrimiento se produjo tras un llamado al 911 de una persona que advirtió la presencia de lo que parecía ser un cuerpo en el agua.

Horas más tarde, la Fiscalía de Instrucción N°4 confirmó la identidad de la víctima: se trata de Fernando Edilson Gil, de 26 años, quien era intensamente buscado desde el 2 de abril, cuando había sido visto por última vez tras salir de su casa.

En el lugar trabajaron efectivos policiales junto a la División Homicidios, que intervino bajo directivas judiciales. El perímetro fue vallado para preservar la escena mientras se realizaban las tareas periciales y la recolección de pruebas.

Autopsia y dudas abiertas

La médica forense Patricia Gallardo llevó adelante la autopsia, aunque por el momento no se pudo determinar la causa de muerte. Según informaron fuentes judiciales, será necesario esperar los resultados de los estudios complementarios sobre las muestras tomadas.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre la existencia de signos de violencia, lo que mantiene abiertas todas las hipótesis en torno al caso.

El cuerpo fue hallado a unos 100 metros del camino, campo adentro desde la Ruta 146, en una zona poco transitada. La investigación continúa y se esperan avances en las próximas horas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.