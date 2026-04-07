Violencia en una cancha de fútbol 5: tiros, destrozos y detenidos

Una pelea por un auto mal estacionado terminó con violencia y detenidos. El hecho ocurrió en una cancha de fútbol 5 y obligó a intervenir a la Policía. Vecinos denuncian que los conflictos en la zona son constantes.

Lo que empezó como una discusión por un auto mal estacionado terminó en un violento episodio con disparos, destrozos y detenidos en una cancha de fútbol 5 del oeste de la ciudad de San Luis, en un conflicto que los vecinos aseguran que se repite “todos los fines de semana”.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 20, en el predio “Suela 13”, ubicado sobre calle Río Gallegos. Todo se desencadenó cuando un vecino se enfrentó con un grupo de jugadores luego de que uno de ellos dejara su vehículo bloqueando el ingreso a su garaje.

La tensión escaló rápidamente. En medio del enojo, dos hombres —de 47 y 49 años— rompieron los vidrios del automóvil, lo que derivó en una pelea generalizada que obligó a la intervención policial.

Según relataron testigos, la llegada de los efectivos no logró calmar la situación de inmediato. Por el contrario, el conflicto se intensificó con disparos disuasivos, golpes y un clima de fuerte violencia que terminó con el partido suspendido y dos personas detenidas.

Además de las detenciones, el episodio dejó daños materiales en vehículos y volvió a exponer un problema estructural en la zona: la falta de espacio para estacionar en las inmediaciones del predio, que recibe gran cantidad de personas por torneos y alquiler de canchas.

Los vecinos aseguran que la situación no es nueva. Denuncian ruidos constantes, autos mal estacionados y conflictos recurrentes, y sostienen que ya realizaron reclamos ante la Municipalidad sin obtener soluciones concretas.

Lo ocurrido el domingo no fue un hecho aislado, sino la expresión más violenta de una convivencia cada vez más tensa.