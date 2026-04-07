Ley de Glaciares: el oficialismo apura el debate en Diputados

El oficialismo convocó a una sesión para aprobar la reforma de la ley de Glaciares. Asegura tener los votos, pero el debate llega en medio de fuertes tensiones políticas. El contexto incluye polémicas por créditos y la situación de Manuel Adorni.

El oficialismo decidió acelerar el tratamiento de la reforma de la ley de Glaciares y convocó a una sesión especial para el próximo miércoles a las 15 en la Cámara de Diputados, con el objetivo de darle sanción definitiva a la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

La convocatoria fue impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, que busca avanzar sin modificaciones sobre el texto aprobado en la Cámara alta, en una jugada que apunta a evitar demoras y consolidar el respaldo político.

En términos numéricos, el oficialismo se muestra confiado. Según el “poroteo” interno, proyecta reunir entre 130 y 134 votos, apoyándose no solo en sus aliados habituales sino también en legisladores de la oposición vinculados a provincias con actividad minera, un actor clave en este debate.

Sin embargo, el desafío no se limita a los números. La apertura del recinto se da en un contexto político cargado, atravesado por distintas controversias que podrían impactar en el clima de la sesión.

Por un lado, sigue latente la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos por su evolución patrimonial y sus viajes al exterior. Por otro, continúa la polémica por los créditos hipotecarios otorgados a diputados y asesores libertarios por montos elevados, un tema que ya derivó en denuncias judiciales.

En ese escenario, la sesión aparece como una instancia clave no solo para el futuro de la ley, sino también como termómetro político de un oficialismo que busca mostrar fortaleza legislativa en medio de crecientes tensiones.