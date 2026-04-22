Conmoción en Cortaderas: piden un gabinete escolar tras el suicidio de un alumno

El suicidio de un alumno de 14 años en una escuela de Cortaderas expuso la falta de contención emocional. Familias reclaman la creación urgente de un gabinete interdisciplinario y mejores condiciones educativas.

El suicidio de un alumno de 14 años generó una profunda conmoción en la comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 2 “San José Obrero”, en la localidad de Cortaderas, y reavivó un reclamo histórico por la falta de recursos para la contención emocional de los estudiantes.

En medio del dolor, madres y padres comenzaron a organizarse para exigir respuestas concretas al Ministerio de Educación, con el objetivo de que se implemente un gabinete interdisciplinario permanente dentro de la institución.

Según relatan las familias, la situación es crítica. En encuentros recientes con profesionales de salud mental, los propios alumnos manifestaron atravesar cuadros de angustia y depresión, lo que encendió las alarmas sobre la necesidad de un acompañamiento sostenido.

El principal pedido apunta a la presencia diaria de especialistas que puedan brindar asistencia pedagógica y emocional. Actualmente, la contención recae en el esfuerzo de administrativos y miembros de la cooperadora, quienes intentan suplir la falta de un dispositivo institucional adecuado.

Los padres sostienen que este reclamo no es nuevo, sino que viene desde hace años, aunque ahora adquiere mayor urgencia tras la tragedia. Advierten que, sin intervención profesional constante, el malestar emocional de los estudiantes podría agravarse.

Además de la problemática de salud mental, la comunidad educativa también denuncia condiciones edilicias deficientes. La escuela aún no cuenta con un edificio propio y funciona en un espacio que no responde a las necesidades de una institución técnica.

A esto se suma la superpoblación en los primeros años, lo que dificulta tanto el aprendizaje como la detección temprana de señales de alerta por parte de los docentes.

Si bien tras el hecho se hicieron presentes profesionales enviados desde la capital provincial para brindar charlas, las familias consideran que estas acciones son insuficientes y solo funcionan como medidas paliativas.

En ese contexto, la comunidad educativa insiste en la necesidad de una respuesta estructural que garantice la contención y el acompañamiento de los estudiantes, en un escenario que ya no admite demoras.