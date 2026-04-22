Escándalo en la causa “El Caburé”: el querellante dejó el caso y apuntó contra la Justicia

El abogado querellante Pascual Celdrán renunció a la causa por el robo de maíz y denunció encubrimiento judicial y estatal. Apuntó contra el fiscal y aseguró que se favoreció a los imputados.

El abogado querellante Pascual Celdrán renunció a la causa conocida como “El Caburé”, que investiga el millonario robo de maíz en la provincia, y denunció un presunto encubrimiento por parte de la Justicia y organismos del Estado.

La decisión fue comunicada tras una audiencia clave en la que se trató la apelación presentada por el exministro Ricardo André Bazla, imputado por ocho delitos en el expediente.

En un video difundido a través de sus redes sociales, Celdrán expresó su malestar con el desarrollo de la investigación y sostuvo que el proceso terminó evidenciando un “esquema de impunidad”. Con un tono crítico, afirmó que la causa fue “desvirtuada desde adentro”.

El letrado apuntó directamente contra el fiscal de instrucción, a quien acusó de ignorar pruebas relevantes y de favorecer a los imputados, entre ellos Bazla y Darío Oviedo Helfenberger. “Para robar hay que pertenecer al Gobierno”, expresó, en una de las frases más contundentes de su descargo.

Según su planteo, existían elementos suficientes para sostener la acusación por el presunto robo de unas 2.000 hectáreas de maíz, así como su posterior traslado, comercialización y maniobras de encubrimiento. Sin embargo, denunció que esos indicios no fueron considerados y que incluso se retrocedió en decisiones judiciales previamente adoptadas.

Celdrán también cuestionó el rol de la Fiscalía de Estado, al señalar que no defendió los intereses de la provincia. En su visión, el organismo terminó favoreciendo a los acusados en el marco de una trama que, según insinuó, incluyó presiones dentro del sistema judicial.

En el tramo final de su mensaje, el abogado manifestó sentirse “avergonzado” por el resultado del proceso, aseguró haber perdido un año y medio de trabajo y lanzó una fuerte crítica al funcionamiento del sistema judicial: “La justicia no existe”.

Tras su salida, la causa continuará su curso con el resto de las partes intervinientes, mientras crecen los cuestionamientos en torno al manejo del expediente.