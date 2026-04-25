Condenaron a una mujer a pagar $30 millones por llamar «cornudo» y «chizito» a su ex en redes

Un tribunal civil de La Rioja condenó a una mujer a pagar $30 millones por hostigar durante cinco años a su exnovio policía en redes sociales con insultos, perfiles falsos y acusaciones falsas de enfermedades. El fallo ordena además publicar la condena en las mismas plataformas donde se realizaron los ataques.

Un tribunal civil de La Rioja condenó a una mujer a pagar cerca de $30 millones en concepto de indemnización a su exnovio, un agente de la Policía provincial, por una campaña de hostigamiento digital que se extendió durante cinco años a través de redes sociales. El fallo, dictado el jueves, establece un precedente sin antecedentes en la jurisprudencia argentina al sancionar con dureza el escrache digital y ordenar medidas concretas de restitución pública del daño.

La campaña comenzó en 2019, cuando la pareja puso fin a su relación. A partir de entonces, la mujer publicó sistemáticamente insultos, acusaciones falsas y expresiones discriminatorias contra su expareja, tanto desde sus perfiles personales como desde cuentas apócrifas. Los términos más frecuentes incluían «cornudo», «chizito», «coimero» y, entre las acusaciones más graves, la difusión de una supuesta enfermedad de transmisión sexual que era falsa.

Las consecuencias para la víctima fueron concretas y documentadas. Las publicaciones derivaron en un sumario administrativo que frenó su ascenso dentro de la fuerza policial, provocaron un deterioro severo de su salud mental y lo obligaron a afrontar costos legales para defenderse. Una denuncia por violencia de género presentada por la demandada fue desestimada por la Justicia al comprobarse su falsedad, lo que agravó aún más el cuadro de perjuicio reconocido por el tribunal.

La sentencia fijó una indemnización original de $4 millones que, con los intereses acumulados, asciende a aproximadamente $30 millones. Además, ordenó la eliminación de todas las publicaciones ofensivas y, en una medida inédita, dispuso que el fallo sea publicado en las mismas redes sociales donde se realizaron los ataques.

«Este fallo significa un precedente tanto para La Rioja como para todo el país», señaló la abogada Celeste Maidana, quien destacó que no existían antecedentes con un nivel de hostigamiento sostenido y viralizado como el probado en este caso. Su colega Pablo Arrieta agregó que la resolución «pone límites claros a los abusos en el ámbito digital.»