León XIV se distanció de la bendición de parejas gay en la Iglesia

León XIV afirmó que la bendición formal de parejas homosexuales puede generar «más desunión que unidad» en la Iglesia y recordó que la Santa Sede no está de acuerdo con esa práctica. Lo dijo en respuesta a la decisión del cardenal Marx, que autorizó esas bendiciones en su diócesis de Múnich.

El papa León XIV reafirmó este viernes que la Iglesia católica no contempla la bendición formal de parejas homosexuales ni de aquellas en situación irregular, en declaraciones que realizó durante el vuelo de regreso desde Guinea Ecuatorial hacia Roma. El pontífice aclaró que cualquier persona puede recibir una bendición individual al final de una misa, pero fue claro en que institucionalizar un ritual específico para este tipo de uniones podría generar «más desunión que unidad» dentro de la Iglesia.

Las declaraciones llegaron como respuesta directa a la decisión del cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising, quien autorizó la bendición de parejas homosexuales dentro de su diócesis alemana. Ante una pregunta sobre esa medida, León XIV recordó que «la Santa Sede ya ha dejado en claro que no está de acuerdo» con esa práctica.

El Papa, cuyo nombre secular es Robert Prevost, relativizó sin embargo el peso de esta controversia dentro de la vida eclesial. Señaló que la unidad o división de la Iglesia no depende exclusivamente de cuestiones vinculadas a la sexualidad, y amplió el foco hacia lo que consideró prioridades mayores: la justicia social, la igualdad, la libertad entre hombres y mujeres y la libertad religiosa.

La postura de León XIV retoma la línea de la declaración Fiducia Supplicans, publicada por la Santa Sede bajo Francisco en 2023, que permitió bendiciones espontáneas e informales a parejas en situación irregular, pero rechazó expresamente cualquier ritual que pudiera equipararse a la bendición de una unión formal.