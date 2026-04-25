Karina Milei y Santilli en Suipacha: el acto que lanza la campaña de LLA para la gobernación bonaerense en 2027

Karina Milei encabezó en Suipacha el lanzamiento del programa de formación política de La Libertad Avanza, con la presencia de Santilli y representantes de los 135 distritos bonaerenses.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este sábado en la localidad bonaerense de Suipacha el lanzamiento del Programa de Formación Política 2026 de La Libertad Avanza, en un acto organizado por el diputado y presidente del partido en la Provincia, Sebastián Pareja. El evento reunió a dirigentes de los 135 distritos bonaerenses y marcó el inicio de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), pero también tuvo un mensaje político claro de cara a 2027: la instalación del ministro del Interior, Diego Santilli, como candidato a gobernador de Buenos Aires.

La presencia de Karina Milei, hermana y principal operadora política del presidente Javier Milei, funcionó como un respaldo explícito a Santilli. El ministro llegó a la boleta de 2025 en circunstancias inusuales: encabezó la lista luego de que José Luis Espert se bajara de la candidatura ante la investigación que lo vincula con el empresario Fred Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos. La victoria que obtuvo Santilli en esas legislativas lo posicionó como el referente territorial de LLA en el distrito más populoso del país.

El evento, que comenzó a las 9, también contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La apertura fue a cargo de Pareja, acompañado por la diputada nacional Miriam Niveyro y el senador provincial Luciano Olivera. Durante la jornada se desarrollaron instancias de formación en estrategia política, comunicación y organización territorial, junto a la presentación de equipos técnicos orientados a la gestión municipal.

«La iniciativa busca formar dirigentes con capacidad de gestión y consolidar una alternativa política de cara a los próximos desafíos electorales, con foco en la eficiencia del Estado, la representación del contribuyente y la denominada batalla cultural», expresó el partido en un comunicado. El armado apunta a consolidar la estructura territorial de LLA antes de un año electoral en el que también se elegirá presidente.