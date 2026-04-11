Conflicto universitario: paro docente y reclamo por la ley de financiamiento

Docentes universitarios anunciaron un paro nacional del 13 al 18 de abril en reclamo por el financiamiento del sistema y el cumplimiento de un fallo judicial. El plan de lucha incluye nuevas medidas y posibles movilizaciones, en medio de la tensión con el Gobierno.

La docencia universitaria anunció un paro nacional de una semana, que se desarrollará del 13 al 18 de abril, en el marco del conflicto con el Gobierno por el financiamiento del sistema público. Además, el sector anticipó una segunda medida de fuerza prevista del 27 de abril al 2 de mayo.

La protesta se da luego de un fallo judicial que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación —según denuncian— aún no fue efectivizada por el Gobierno nacional.

Desde CONADU Histórica señalaron que la falta de recursos afecta tanto el funcionamiento de las universidades como las condiciones salariales de los docentes. “El fallo está. Falta que lo cumplan”, indicaron desde el gremio.

En ese contexto, advirtieron sobre un escenario de deterioro presupuestario y pérdida del poder adquisitivo, y plantearon la necesidad de garantizar la plena vigencia de la normativa.

El plan de lucha incluye, además del paro, movilizaciones en distintas ciudades del país y la posibilidad de convocar a una Marcha Federal universitaria.

La organización gremial llamó a docentes universitarios y preuniversitarios a adherir a las medidas y participar de las acciones de visibilización en defensa del sistema público.

El conflicto se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el sector educativo y el Gobierno, mientras continúan los reclamos por presupuesto y cumplimiento de resoluciones judiciales vinculadas al financiamiento.