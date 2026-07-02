Con 10 jugadores, EE.UU. derrotó a Bosnia y sigue en carrera

Estados Unidos venció 2 a 0 a Bosnia en el Levi’s Stadium y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Pese a la expulsión de Balogun, el equipo de Pochettino aseguró su clasificación y enfrentará a Bélgica en la próxima ronda.

Estados Unidos derrotó este miércoles por 2 a 0 a Bosnia en el Levi’s Stadium de California y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino logró sostener la ventaja incluso con un jugador menos y ahora enfrentará a Bélgica en la próxima instancia del certamen.

El conjunto local abrió el marcador sobre el final del primer tiempo a través de Folarin Balogun. El delantero aprovechó un pase filtrado, quedó mano a mano y definió con un remate bajo que pasó entre las piernas del arquero Nikola Vasilj para establecer el 1 a 0.

Bosnia había comenzado mejor el partido y generó las primeras situaciones claras con Ermedin Demirovic y Kerim Alajbegovic, aunque se encontró con respuestas firmes del arquero estadounidense Matt Freese. Con el correr de los minutos, Estados Unidos logró equilibrar el juego y capitalizar su eficacia en el área rival.

El desarrollo se complicó para el conjunto norteamericano a los 63 minutos, cuando Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa tras una infracción sobre Tarik Muharemovic. La acción dejó al equipo de Pochettino con diez jugadores y obligó a reordenar el esquema para sostener la ventaja.

Pese a la inferioridad numérica, Estados Unidos liquidó el encuentro a los 81 minutos. Malik Tillman ejecutó un tiro libre preciso que sorprendió al arquero bosnio y sentenció el 2 a 0 definitivo.

Con este resultado, el equipo anfitrión aseguró su clasificación a los octavos de final, donde se medirá con Bélgica, que viene de una remontada épica ante Senegal tras imponerse 3 a 2 en el alargue luego de estar dos goles abajo.

Estados Unidos, que no alcanza los cuartos de final desde Corea-Japón 2002, buscará sostener su buen momento en el torneo pese a la baja sensible de Balogun, quien no podrá estar en el próximo partido por suspensión.