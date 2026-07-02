La mamá de Agostina Vega pidió perpetua para el principal acusado

La madre de Agostina Vega pidió prisión perpetua para Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio de su hija de 14 años en Córdoba. “Nos destrozaron la vida”, expresó, mientras reclama que la Justicia avance sobre todo el entorno involucrado.

La madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba, reclamó la pena de prisión perpetua para Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio. En una entrevista televisiva, la mujer expresó su dolor y pidió justicia tras la reciente decisión judicial que dictó la prisión preventiva de los imputados en la causa.

“Me hizo un daño enorme porque a mi hija no la voy a ver más”, afirmó Melisa Heredia en diálogo con TN, al referirse al impacto emocional que le provocó el crimen. La mujer aseguró además sentirse conforme con el avance de la investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón, quien dispuso la prisión preventiva de Barrelier y de otros dos detenidos, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

En su testimonio, Heredia sostuvo que el principal acusado no habría actuado solo y pidió que la Justicia avance sobre todo el entorno vinculado al hecho. “Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos”, señaló.

La mujer describió el profundo impacto que le generó la pérdida de su hija y la imposibilidad de sobrellevar la ausencia. “Nos destrozaron la vida, no le deseo a nadie por lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo”, expresó.

Heredia también recordó el vínculo previo que mantenía con el principal acusado. “Lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija”, dijo, al remarcar el nivel de conmoción que le produjo el caso.

En la causa también se encuentran detenidas otras personas señaladas por presunto encubrimiento, entre ellas Marianela Palmero, pareja de Barrelier; Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta. Según la investigación, todos habrían tenido distintos grados de participación en la trama posterior al crimen.

La madre de la víctima también hizo referencia a uno de los imputados, a quien vinculó con posibles maniobras durante la búsqueda de la adolescente. “Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier. La verdad es que no sé”, concluyó.

Mientras la causa avanza, la familia de Agostina insiste en que el principal acusado reciba la máxima condena y reclama que se profundice la investigación para determinar si hubo más personas involucradas en el hecho.