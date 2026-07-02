Adorni dejó YPF y completó su salida del Ejecutivo de Milei

Manuel Adorni renunció al directorio de YPF y completó su salida del Gobierno de Javier Milei. La decisión será tratada por el directorio de la petrolera la próxima semana, donde también se evaluaría la incorporación de Diego Santilli.

Manuel Adorni formalizó su renuncia al directorio de YPF, cargo que ocupaba en representación del Estado nacional, y completó así su salida de la administración de Javier Milei. La decisión fue comunicada mediante una nota dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín, en la que presentó su dimisión como director titular por la Clase A.

Con esta resolución, el exjefe de Gabinete finaliza su desvinculación del Gobierno, un proceso que había comenzado días atrás con su renuncia a ese cargo. La salida ahora deberá ser tratada y aprobada por el directorio de YPF en una reunión de accionistas prevista, según trascendió, para la próxima semana.

En ese mismo encuentro también podría definirse la incorporación de Diego Santilli como nuevo representante del Estado en la compañía, en el marco de la reciente reconfiguración del Gabinete nacional. Santilli ya asumió formalmente como jefe de Gabinete tras jurar en la Casa Rosada.

La decisión de Adorni de alejarse de todos sus cargos oficiales fue presentada como una consecuencia del desgaste acumulado tras más de dos años y medio de alta exposición pública. En su carta de renuncia al Gabinete, había señalado que el impacto en su vida personal y familiar fue determinante para dar un paso al costado.

“No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, expresó en ese mensaje. Además, rechazó las acusaciones en su contra y afirmó haber sido señalado “de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” comprobado, en relación con una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal.

La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y analiza la evolución patrimonial del exfuncionario, incluyendo consumos con tarjetas vinculadas a empleados públicos y distintas operaciones inmobiliarias.

Pese al avance judicial, el presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni al presentar a su sucesor. “Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta”, afirmó el mandatario.