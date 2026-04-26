Cole Tomas Allen: El Profesor del mes, ingeniero y desarrollador de videojuegos que le disparó a Trump

Cole Tomas Allen, el tirador detenido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, es un profesor y desarrollador de videojuegos de 31 años de California que había sido premiado como docente del mes. Cruzó el país, se hospedó en el mismo hotel y abrió fuego contra el Servicio Secreto con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Cole Tomas Allen, el hombre de 31 años detenido tras el tiroteo en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, es un profesor a tiempo parcial de California con formación en ingeniería mecánica, una maestría en informática y un historial reciente que incluye haber sido distinguido como docente «del mes» por C2 Education, la empresa donde trabajaba en Torrance.

Su perfil antes del ataque era el de un joven profesional sin antecedentes llamativos. Había estudiado ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California y completó una maestría en informática en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills. También figuraba como desarrollador independiente de videojuegos en Steam, donde publicó el título «Bohrdom.»

Según la reconstrucción del FBI, Allen cruzó el país desde California hasta Washington, se hospedó en el mismo hotel donde se celebraba el evento y aguardó el momento oportuno para irrumpir en el vestíbulo armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Disparó contra un puesto de control de seguridad e intercambió fuego con agentes del Servicio Secreto antes de ser reducido. Un agente fue alcanzado en el chaleco antibalas y sobrevivió. Trump y los demás funcionarios resultaron ilesos.

El fiscal general adjunto interino, Todd Blanche, anticipó que Allen enfrentará múltiples cargos vinculados al uso de armas de fuego, y reveló que las primeras pericias sugieren que su objetivo eran miembros del gobierno de Trump. Los escritos hallados en su poder revelan una ideología contraria a la administración y referencias contra los cristianos. El FBI allanó su domicilio esta madrugada y confirmó que actuó desde el propio hotel donde se alojaba.

Trump calificó al detenido como una persona «enferma» y señaló que las primeras hipótesis apuntan a que actuó como «lobo solitario.» El director del FBI, Kash Patel, anunció una revisión exhaustiva de su historial: «Analizaremos todas las pruebas de inmediato para asegurarnos de proteger este país.»