Coudet explotó después de ganar 3-1: «Quieren convencer a la gente de que River no juega bien»

Coudet llegó a la conferencia de prensa, vio el graph «River no gustó» y respondió sin filtros: «Los demás gustan con poquito. Quieren convencer a la gente de que River no juega bien.» El entrenador millonario defendió a sus dirigidos con datos: 23 remates, 3 goles, 72% de posesión.

Eduardo Coudet llegó a la conferencia de prensa tras el triunfo de River 3-1 ante Aldosivi en el Monumental, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura, y salió con los tapones de punta contra sus críticos. El detonante fue inmediato: al ingresar a la sala, el DT vio en un televisor el graph que rezaba «River no gustó» y reaccionó sin filtros.

«No gustamos nunca nosotros. Los demás gustan mucho con poquito», disparó, antes de dirigirse directamente a quienes cuestionan el juego del equipo. «Quieren convencer a la gente de que River no juega bien. En las dificultades que tenemos, seguimos ganando. Desde que llegamos, ¿cuánto se evalúa la mejora?», planteó. Y pidió: «Que no engañen a la gente. Parece que para jugar bien tenemos que llenar todos los casilleros.»

Coudet respaldó su postura con datos concretos del partido. «Hoy pateamos 23 veces al arco, hicimos tres goles y tuvimos 72% de posesión en una cancha que no está bien. ¿Pensás que no hay una mejora?», desafió ante los periodistas presentes.

El entrenador también trazó un diagnóstico más amplio sobre el momento del ciclo. Sin precisar exactamente la referencia, describió el punto de partida de su gestión con una imagen fuerte: «Esto era Vietnam», dijo, para contrastarla con el presente del equipo. «Yo tengo claro el mensaje para el hincha: hoy fuimos claros ganadores y sé que podemos dar más y mejorar… y lo vamos a hacer», cerró.

River suma así otra victoria, extiende su recuperación tras la derrota en el Superclásico y sigue en carrera por los playoffs del Apertura.