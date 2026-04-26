Milei repudió el tiroteo en la cena de Trump y apuntó a «la retórica violenta de la izquierda»

Milei repudió en un comunicado madrugador el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, lo calificó como «el cuarto intento de asesinato» contra Trump y condenó «la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo.»

El gobierno de Javier Milei emitió un comunicado oficial en la madrugada de este domingo para repudiar el tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, del que fue evacuado el presidente Donald Trump. El texto fue difundido por la Oficina del Presidente y expresó el «más enérgico repudio» al ataque, al que calificó como «un nuevo intento de asesinato», el cuarto desde que Trump regresó a la presidencia el 20 de enero de 2025.

«Celebramos que tanto el Presidente Trump como la Primera Dama Melania Trump y todos los asistentes hayan salido ilesos, y que el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien», indicó el comunicado. El Gobierno argentino también aprovechó el episodio para lanzar una condena más amplia: «Condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueve este tipo de ataques.»

El tiroteo se produjo en la noche del sábado en el Hotel Washington Hilton, cuando el sospechoso Cole Tomas Allen, de 31 años, oriundo de California, irrumpió en el vestíbulo armado con una escopeta, una pistola, varios cuchillos y municiones, y abrió fuego contra un puesto de control de seguridad del Servicio Secreto. Un agente fue alcanzado en el chaleco antibalas. Trump, Melania y el vicepresidente JD Vance resultaron ilesos tras ser evacuados de urgencia.

La reacción de Milei fue una de las primeras de un mandatario extranjero y se inscribe en la relación de estrecha afinidad ideológica que el Presidente argentino mantiene con Trump desde antes de su segundo mandato.