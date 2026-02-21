Cierre definitivo: Master Laja S.A. bajó sus persianas y hay 54 trabajadores despedidos

La histórica fábrica de piedra laja, ubicada sobre la Av. Santos Ortiz, confirmó el cese total de sus actividades, dejando a 54 operarios en la calle. El cierre es el corolario de meses de tensión, donde los trabajadores reclamaban sueldos adeudados desde diciembre y aportes previsionales impagos desde octubre. Desde el sindicato AOMA denuncian un intento de vaciamiento de maquinaria y una «desidia total» por parte de la patronal, que dejó a los empleados incluso sin cobertura de obra social.

Por Alejo Pombo

El kilómetro 781 de la Avenida Santos Ortiz ya no verá el movimiento habitual de la piedra laja. Master Laja S.A., un pilar de la industria extractiva local, cerró sus puertas definitivamente. La noticia, aunque temida tras semanas de conflicto, cayó como un balde de agua fría para los 54 trabajadores que, en un último intento por salvar sus fuentes laborales, habían llegado a tomar la planta durante el mes de enero.

La crisis tiene raíces profundas. Según informaron fuentes gremiales, la empresa adeuda los salarios de diciembre y enero, el aguinaldo y horas extras que se remontan a octubre de 2025. Sin embargo, lo más alarmante para la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) es la situación previsional y social: los directivos habrían interrumpido el pago de aportes, dejando a las familias de los operarios sin el respaldo de su obra social en medio de la incertidumbre laboral.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando los propios empleados detectaron intentos de retirar herramientas y maquinaria del predio, lo que motivó las denuncias de vaciamiento. Con la patronal en silencio y sin canales de diálogo abiertos, el cierre se enmarca en una crisis mayor que afecta al sector industrial de San Luis, impactando de lleno en la economía de Juana Koslay y dejando un futuro incierto para la minería de la zona.