Discapacidad en alerta: Referentes de centros de rehabilitación de San Luis reclaman un subsidio del 25% para no cerrar

Representantes de centros terapéuticos de la provincia se reunieron con la ministra Nigra y el director de Dosep, Arturo Vergara, para solicitar gestiones urgentes ante el Gobierno nacional por deudas acumuladas desde octubre. Los prestadores denunciaron que no pueden pagar salarios ni aguinaldos desde diciembre. Entre los pedidos concretos a la gestión de Claudio Poggi, figura la implementación de un subsidio extraordinario equivalente al 25% de la facturación, replicando el modelo de asistencia utilizado en la provincia de Buenos Aires.

Por Alejo Pombo

La desesperación de quienes cuidan a los más vulnerables llegó hasta el despacho ministerial. Luciana Miserendino, directora del centro VITA, graficó la crudeza de la realidad: «No podemos sostenernos. Desde el miércoles no podemos abrir». La falta de respuestas de Nación sobre las prestaciones facturadas desde octubre ha generado un efecto dominó que hoy mantiene a los trabajadores del sector sin cobrar sus haberes de diciembre y enero.

Durante el encuentro, los prestadores propusieron que San Luis adopte una «política estructural de contención» similar a la bonaerense, consistente en un subsidio de emergencia para paliar el desfasaje financiero. Si bien la principal responsabilidad recae en el atraso de los fondos nacionales, los centros buscan que la Provincia intervenga para evitar el colapso definitivo del sistema.

Por parte del Gobierno, el director de Dosep confirmó que acompañarán activamente las gestiones ante Nación para destrabar los pagos adeudados. Además, Vergara se comprometió a intentar acelerar aún más los plazos de pago de la obra social provincial —que actualmente se sitúan en 30 días— y a revisar la actualización de los valores de las prestaciones para que no queden desfasados frente a la inflación. La ministra Nigra, por su parte, quedó a la espera de documentación técnica para elevar el pedido de subsidio al gobernador Poggi.