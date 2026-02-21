Confirmaron el sobreseimiento de Santiago Caputo por las «amenazas» a Manes

Con un voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Cámara Federal confirmó que Santiago Caputo no cometió el delito de amenazas contra Facundo Manes. El tribunal consideró que frases como «ya me vas a conocer» o «tenés que estar limpio» carecen de la gravedad e inminencia necesarias para ser punibles. El juez Roberto Boico votó en disidencia, considerando que la investigación estaba incompleta. El fallo subraya que el altercado fue parte de una discusión política «acalorada» tras el discurso de Javier Milei en el Congreso.

Por Alejo Pombo

La disputa legal que comenzó en los pasillos del Congreso durante la apertura de sesiones de marzo de 2025 ha llegado a su fin en los tribunales de Comodoro Py. La Cámara Federal porteña decidió poner un punto final a la denuncia de Facundo Manes, quien acusaba al asesor estrella del Gobierno, Santiago Caputo, de haberlo intimidado tras una discusión en el recinto.

El núcleo del fallo reside en la interpretación técnica de lo que representa una amenaza relevante a nivel penal. Para la mayoría del tribunal, las expresiones atribuidas a Caputo no configuran un «anuncio de mal concreto y grave». El juez Farah fue tajante al señalar que el «temor subjetivo» que pudo haber sentido Manes no es prueba suficiente si no hay un riesgo real e inminente comprobable. Los camaristas contextualizaron el hecho como un intercambio dialéctico en un ámbito de alta tensión política, donde las pasiones suelen desbordar los modales diplomáticos sin que eso signifique violar el Código Penal.

Por el contrario, el juez Boico sostuvo en su minoría que el sobreseimiento fue prematuro. Según su visión, aún restaba analizar grabaciones de cámaras de seguridad y tomar testimonios de quienes presenciaron el altercado en los pasillos, fuera de la transmisión oficial. Sin embargo, la resolución de Irurzun y Farah prevaleció, entendiendo que seguir estirando la causa sería judicializar una discusión meramente parlamentaria. Con este resultado, Caputo suma una victoria judicial clave que despeja su panorama legal frente a las críticas de la oposición dialoguista.