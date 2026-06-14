A cinco años de la desaparición, redoblan la búsqueda de Guadalupe

El Gobierno de San Luis elevó a $20 millones la recompensa para quienes aporten información sobre Guadalupe Lucero. La medida se conoció a cinco años de la desaparición de la niña en la capital provincial.

El Gobierno de San Luis oficializó este sábado el aumento de la recompensa para quienes aporten información sobre el paradero de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña desaparecida el 14 de junio de 2021 en la ciudad capital.

A través de un decreto firmado por el gobernador Claudio Poggi, la Provincia elevó a $20 millones la recompensa destinada a obtener datos útiles y verificables que permitan avanzar en la investigación.

La medida se conoció en la antesala de un nuevo aniversario de la desaparición de Guadalupe, ocurrida hace cinco años en el Barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

La niña fue vista por última vez el 14 de junio de 2021, alrededor de las 19:20, mientras participaba de una reunión familiar en la zona sur de la capital puntana.

El incremento provincial se suma al anuncio realizado previamente por el Gobierno nacional, que el pasado 27 de mayo también elevó a $20 millones la recompensa vigente para quienes aporten información relevante sobre el caso.

Según establece el decreto provincial, los datos podrán ser comunicados de manera telefónica al 911, personalmente ante el Ministerio de Seguridad de San Luis o mediante correo electrónico.

Las autoridades precisaron que la información también podrá enviarse al mail oficial del Ministerio: secretariaprivadaseguridad@gmail.com.

Además, el documento garantiza la confidencialidad de los aportantes y la reserva de identidad de quienes colaboren con información vinculada a la investigación.

La desaparición de Guadalupe continúa siendo uno de los casos más sensibles y de mayor repercusión en la provincia. A lo largo de estos años se realizaron numerosos rastrillajes, operativos y medidas judiciales, aunque hasta el momento no hubo avances concluyentes sobre el paradero de la menor.

En paralelo, la causa sigue bajo investigación judicial y permanece vigente el pedido de colaboración a la comunidad para intentar esclarecer qué ocurrió con la niña.