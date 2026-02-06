Capital del papeleo: San Luis, en el fondo del índice de gestión municipal

Un relevamiento nacional basado en el Índice FACIL expuso la crítica situación administrativa de la Municipalidad de San Luis, ubicándola en el puesto 35 sobre 37 distritos auditados. Con solo un 36,1% de efectividad en simplificación de trámites, la capital puntana se consolida como uno de los entornos más hostiles para la apertura de negocios y la gestión ciudadana en Argentina.

Por Alejo Pombo

La ciudad de San Luis enfrenta una crisis de eficiencia que trasciende los discursos políticos y se asienta en la cruda realidad de los números. Según el reciente Índice FACIL, publicado por Infobae, la capital provincial se ha hundido en el fondo del ranking nacional de agilidad administrativa, quedando relegada a uno de los tres peores puestos en todo el territorio argentino.

El estudio, que audita la carga burocrática que enfrentan ciudadanos y comerciantes, otorgó a San Luis un magro 36,1% en términos de simplificación. En un universo de 37 localidades analizadas, la gestión puntana solo logra superar a San Miguel de Tucumán (34,4%) y al municipio bonaerense de José C. Paz (31,5%). Esta posición coloca a la ciudad en una situación de desventaja competitiva alarmante: mientras que distritos como Tres de Febrero (Buenos Aires) o la Ciudad de Mendoza lideran con índices superiores al 64%, San Luis parece atrapada en un modelo de gestión anacrónico.

El Índice FACIL no mide percepciones, sino realidades operativas: la complejidad para obtener habilitaciones comerciales, la frecuencia y claridad de las inspecciones, la presión de las tasas locales y la digitalización de los procesos. La brecha de más de 30 puntos porcentuales respecto a los municipios de vanguardia evidencia una ausencia de políticas de modernización del Estado, afectando directamente la inversión privada y la generación de empleo genuino.

El informe nacional subraya una tendencia preocupante: solo uno de cada seis municipios en Argentina ha mostrado avances significativos en la reducción de trabas en los últimos años. San Luis, lejos de esa minoría reformista, se mantiene en el pelotón de los municipios donde el «exceso de estado» se traduce en formularios interminables y ventanillas físicas que ralentizan el progreso.

Esta calificación actúa como un llamado de atención para la administración local. En un contexto donde la digitalización y la transparencia son estándares globales, ocupar el puesto 35 de 37 no es solo una estadística estadística negativa; es un diagnóstico sobre la pesada mochila que el municipio carga sobre los hombros de quienes intentan emprender en la capital puntana.

📊 Comparativa de Agilidad Administrativa

Puesto Municipio Puntaje Condición 1° Tres de Febrero (Bs. As.) 67,7% Líder Nacional 2° Ciudad de Mendoza 64,8% Alta Eficiencia 3° Córdoba Capital 61,7% Alta Eficiencia … … … … 35° San Luis Capital 36,1% Baja Eficiencia 36° San Miguel de Tucumán 34,4% Crítico 37° José C. Paz (Bs. As.) 31,5% Crítico