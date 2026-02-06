San Luis destina más de 2.000 millones de pesos al año para premiar el mérito académico

En un acto masivo en la Universidad Provincial de Oficios, el gobernador Claudio Poggi entregó becas a casi 800 nuevos egresados, elevando a más de 2.300 el total de beneficiarios. Con un estipendio mensual ajustable y una inversión proyectada por alumno de casi 7 millones de pesos anuales, la provincia busca convertir el rendimiento académico en la principal herramienta de superación ante el contexto económico nacional.

Por Alejo Pombo

La Nave Técnica de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) fue escenario este jueves de un gesto político que busca reinstalar la cultura del esfuerzo en la agenda pública de San Luis. El gobernador Claudio Poggi encabezó la entrega de la Beca al Mérito, un programa que premia a los tres mejores promedios de cada escuela secundaria y al mejor de los parajes rurales, garantizándoles un soporte económico directo para sus estudios superiores.

En esta oportunidad, 797 jóvenes de la promoción 2025 se integraron a un sistema que ya sostiene a 2.377 estudiantes de toda la provincia. El dato económico es contundente: cada becario percibirá desde este 9 de febrero una asignación de $350.000 mensuales, una cifra que el Ejecutivo provincial prometió ajustar periódicamente para evitar que sea devorada por la inflación.

Poggi, quien se autodefinió como un «fanático del mérito», utilizó su discurso para resignificar este concepto frente a la meritocracia vacía. «Es sinónimo de perseverancia, de constancia y de fuerza de voluntad», afirmó, vinculando el logro académico con el sacrificio cotidiano de las familias sanluiseñas. El mandatario fue pedagógico al desglosar el «paquete educativo» provincial: al sumar la Beca al Mérito, las estampillas escolares (canjeables por 1.200 dólares) y la Beca Universal Superior (BUS), el Estado provincial volcará este año cerca de $6.900.000 en cada uno de estos estudiantes.

El anuncio cobra una relevancia histórica particular. El Gobernador recordó que el 2026 ha sido declarado por ley como el «Año de la Educación», en conmemoración del bicentenario de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro. Esta vinculación con el prócer sanjuanino no es azarosa; busca trazar un puente entre la tradición educativa regional y los desafíos tecnológicos del siglo XXI.

Por su parte, el ministro de Educación, Guillermo Araujo, puso el foco en la gestión responsable del dinero público. Anunció que, a través de la Universidad de La Punta, los becarios recibirán formación en administración financiera. El objetivo es claro: que el beneficio no sea solo un subsidio de consumo, sino un capital de inversión para el desarrollo profesional.