Buscan a Maximiliano Cabrera en San Luis: tiene 26 años y está desaparecido en San Luis desde el viernes

Maximiliano Ariel Cabrera, de 26 años, es buscado en la ciudad de San Luis luego de ausentarse de su domicilio desde la madrugada del viernes. Su madre realizó la denuncia ante la Comisaría Seccional 23°. La Policía solicitó colaboración a la comunidad para obtener información que permita dar con su paradero.

La Policía de San Luis solicitó el paradero de Maximiliano Ariel Cabrera, un joven de 26 años que vive en la ciudad de San Luis y permanece ausente de su domicilio desde la madrugada del viernes.

La denuncia formal fue realizada por su madre durante la noche del miércoles ante la Comisaría Seccional 23°, desde donde se inició la búsqueda.

Cabrera es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez blanca, ojos verdes y cabello corto.

Al momento de ausentarse vestía una campera deportiva inflable de color bordó, blanca y negra, pantalón deportivo negro y zapatillas Salomon bordó.

Ante cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, se solicita comunicarse al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.