Biasotti habló en la mesaza: «Andrea hizo todo lo posible para impedir mi vínculo con mi hija, y lo logró»

Ricardo Biasotti reapareció en la mesaza de Juana Viale para contar que lleva años sin poder contactarse con su hija Anna Chiara y apuntó directamente contra Andrea del Boca: «Hizo todo lo posible para impedir mi vínculo con mi hija y lo logró.» La joven respondió desde Telefe: «El supuesto papá del año.»

Ricardo Biasotti, expareja de Andrea del Boca y padre de Anna Chiara, rompió el silencio en la mesaza de Juana Viale en elTrece y reveló que dejó de ver a su hija cuando tenía nueve años y que desde entonces «nunca más» pudo comunicarse con ella. «Llamaba y no me respondían. Me bloquearon», afirmó el empresario, quien según explicó decidió hablar nuevamente luego del ingreso de Del Boca al reality Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), que reavivó el conflicto en los medios.

El empresario relató que los obstáculos con la actriz comenzaron antes del nacimiento de Anna: «Antes de nacer ella ya había obstáculos. Me enteré de dónde iba a nacer y qué día porque un amigo obstetra mío compartía el anestesista con el obstetra de Andrea.» Según su versión, la relación con Del Boca fue «efímera y muy corta», y la actriz cortó todo contacto cuando la embarazo llegaba a los seis meses. «Hasta los seis meses la acompañé a las primeras visitas. Incluso estuve en la primera ecografía. Pero ella cortó todo contacto», sostuvo.

Sobre el proceso judicial iniciado en 2019, cuando su hija lo denunció por abuso sexual agravado y corrupción de menores, Biasotti describió el impacto que tuvo en su vida: «El dolor es inmenso. Tenés un doble dolor. Primero, por lo que te causa, el daño que te está haciendo. Luego, todo se potencia con la exposición mediática, porque ahí ya tenés una condena pública asegurada.» El empresario fue sobreseído en febrero de 2023 por el juez Alejandro Ferro, quien consideró que las pruebas llevaban a catalogar el relato de la denunciante como «parte de un recuerdo de algo que nunca sucedió». En 2022, en primera instancia, la jueza María Gabriela Lanz había dictado falta de mérito.

Biasotti apuntó directamente contra Del Boca: «Ella quiso impedir el vínculo y la presencia del padre en la vida de nuestra hija. Hizo todo lo posible y lo logró.» Pero cerró con un mensaje hacia Anna: «Ella es una mujer y es su derecho decidir si quiere reencontrarse con su padre o no. Yo tengo el corazón abierto. Es mi hija, la voy a querer toda la vida. No importa que se saque mi apellido, sigue siendo mi hija.»

La respuesta de Anna Chiara no tardó en llegar: en el programa A la Barbarossa (Telefe), la joven de 25 años fue tajante. «Vaya casualidad que utilice este momento para seguir con este circo cuando ni lo mencioné. En vez de dejarme en paz, dejarme crecer, el supuesto papá del año, ¿cierto?», disparó. También rechazó la hipótesis de los «recuerdos implantados» que avaló la Justicia: «Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme. A mí nadie me viene a decir qué sentí.»