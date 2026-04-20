Una empresa argentina llevará a Montevideo una IA para gestionar la comunicación de gobiernos e instituciones

Grupo Alter presentará en la Cumbre Mundial de Comunicación Política de Montevideo la Máquina de Comunicación Territorial (MCT), una plataforma de IA diseñada para que gobiernos e instituciones sostengan presencia pública continua y respondan con mayor precisión a sus audiencias.

La empresa argentina Grupo Alter presentará esta semana en Montevideo la Máquina de Comunicación Territorial (MCT), una plataforma de inteligencia estratégica diseñada para mejorar la comunicación de gobiernos e instituciones con la ciudadanía. La presentación se realizará en el marco de la XXIV Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se desarrollará entre el 21 y 23 de abril en el Centro de Convenciones de la Intendencia de Montevideo, en la primera edición del evento en Uruguay. El encuentro reunirá a más de 200 especialistas de toda Iberoamérica y fue declarado de interés nacional por el Senado uruguayo.

La MCT fue desarrollada junto a Sysnesis, empresa especializada en arquitecturas de inteligencia aumentada mediante sistemas multiagente. Según Grupo Alter, el sistema no está pensado como una herramienta para producir mensajes aislados, sino como «una infraestructura permanente de presencia, análisis y acción» orientada a intendencias, gobiernos municipales, organismos provinciales y nacionales, y consultores políticos. La premisa que lo sostiene es concreta: cuando el Estado deja de comunicar de manera continua, coherente y ordenada, ese vacío lo ocupan la desinformación, el rumor, la desconfianza y la percepción de abandono.

La arquitectura del sistema combina investigación territorial, análisis sociopolítico, lectura cultural, segmentación de audiencias, estrategia de canales, planificación de contenidos y métricas de impacto. Su lógica, según la empresa, integra presencia física en el territorio, medios interpretativos y ecosistema digital, activando distintas capas de comunicación según el contexto, el tema, la audiencia y el momento.

La ponencia en la Cumbre estará a cargo de Juan Manuel Maresca, fundador y director estratégico de MariaBuenosAires, quien propondrá una mirada sobre cómo gobiernos y equipos de comunicación pueden mejorar la calidad, la velocidad y la solidez de sus decisiones en «territorios cada vez más complejos».

La XXIV edición de la Cumbre incluye también paneles con los expresidentes uruguayos Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, y un encuentro con los presidentes de los principales partidos políticos del país. El evento se consolida como uno de los principales espacios de debate sobre comunicación política en Iberoamérica, tras ediciones anteriores en Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México, Lima, Quito, Miami y Cartagena.