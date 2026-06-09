Balearon a un ciclista en San Luis, tras resistirse al robo de su bicicleta

Un ciclista fue baleado tras resistirse al robo de su bicicleta en San Luis. El ataque ocurrió cerca de una estación de GNC y reavivó el reclamo vecinal por la creciente inseguridad en la zona.

Un ciclista fue baleado en la ciudad de San Luis luego de resistirse al robo de su bicicleta durante un violento asalto ocurrido en la zona del Corredor Vial y avenida Italia, a pocos metros de una estación de servicio con expendio de GNC.

El ataque volvió a encender la preocupación por la inseguridad en el sector comprendido bajo jurisdicción de la Comisaría Sexta, donde vecinos y comerciantes denuncian una seguidilla de robos y hechos violentos ocurridos en las últimas semanas.

Según relataron testigos, la víctima forcejeó con delincuentes que intentaban quitarle la bicicleta y, en medio del enfrentamiento, recibió un disparo.

Hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud del hombre ni si hubo detenidos por el hecho.

El episodio ocurrió en un sector que los vecinos describen como una “boca de lobo” debido a la escasa iluminación y a los reiterados hechos delictivos registrados en horarios nocturnos.

Tras el ataque, comerciantes y residentes de la zona reclamaron mayor presencia policial y cuestionaron la falta de medidas preventivas pese a la cercanía de dependencias policiales y la existencia de cámaras de seguridad.

Entre los principales reclamos, los vecinos señalaron la repetición de robos contra comercios y viviendas particulares bajo una modalidad que describen como “robo hormiga”.

Según denunciaron, los delincuentes suelen estudiar los movimientos de comerciantes y empleados antes de actuar, especialmente en horarios donde hay menor circulación de personas.

Además, sostuvieron que muchos sospechosos actúan a cara descubierta y sin temor a las cámaras instaladas en distintos puntos de la zona.

Otro de los cuestionamientos apunta a la rápida liberación de personas demoradas tras algunos procedimientos policiales, una situación que, afirman, genera sensación de impunidad.

Los vecinos también reclamaron más patrullajes preventivos y controles en calles consideradas vulnerables dentro de la jurisdicción de la Comisaría Sexta.

El nuevo hecho de violencia volvió a instalar la preocupación por la seguridad en distintos barrios de la capital puntana, donde residentes y comerciantes aseguran que los delitos se repiten cada vez con mayor frecuencia.

Mientras avanza la investigación para identificar a los autores del ataque, la comunidad insiste en la necesidad de medidas concretas para frenar la escalada de inseguridad en la zona.