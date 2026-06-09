Caputo redefine el plan de Inocencia Fiscal y flexibiliza requisitos

El Gobierno prepara una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal para atraer más dólares no declarados. El borrador elimina topes patrimoniales y flexibiliza requisitos para ampliar la adhesión al régimen.

El Gobierno nacional ultima los detalles de una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal que enviará al Congreso en los próximos días, con el objetivo de flexibilizar las condiciones de adhesión y captar una mayor cantidad de dólares no declarados fuera del sistema financiero.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), forma parte de la estrategia oficial para incentivar el ingreso de divisas y ampliar la base de contribuyentes que puedan regularizar activos.

El nuevo texto, que comenzó a circular en las últimas horas entre especialistas tributarios y contadores, tendría 15 artículos e incorporaría cambios respecto de la versión inicial anticipada semanas atrás por el ministro Luis Caputo.

Uno de los principales cambios es la eliminación de los topes patrimoniales y de ingresos que originalmente limitaban el acceso al régimen simplificado.

Según el borrador, ya no regirían los límites de $1.000 millones de ingresos ni de $10.000 millones de patrimonio, una modificación que apunta a ampliar el universo de potenciales adherentes.

En lugar de esos parámetros, el proyecto pondría el foco sobre la residencia fiscal del contribuyente, que deberá mantenerse durante todo el período declarado bajo la modalidad simplificada.

Fuentes vinculadas al diseño de la iniciativa señalaron que los cambios surgieron tras una serie de consultas técnicas realizadas por Economía y ARCA con estudios contables y especialistas tributarios.

La intención oficial es evitar restricciones que puedan desalentar el ingreso al régimen y facilitar la exteriorización de ahorros no declarados, especialmente dólares mantenidos fuera del circuito bancario.

El Gobierno considera que una mayor adhesión permitiría fortalecer las reservas, dinamizar el consumo y aumentar la formalización de activos en la economía argentina.

El proyecto forma parte de la agenda económica que impulsa el equipo de Caputo para consolidar el proceso de estabilización y profundizar la remonetización en dólares.

Aunque todavía no se difundió el texto definitivo, trascendió que la iniciativa mantendría beneficios impositivos y mecanismos simplificados de declaración para quienes adhieran voluntariamente.

La propuesta deberá ser debatida en el Congreso, donde el oficialismo buscará sumar respaldo político para aprobar una herramienta que considera clave dentro de su estrategia económica.

El nuevo esquema aparece además en un contexto marcado por la búsqueda del Gobierno de aumentar la circulación de divisas y reducir el peso de la economía informal.

Mientras se aguarda la presentación formal del proyecto, economistas y tributaristas siguen de cerca los detalles técnicos de una medida que podría tener fuerte impacto fiscal, financiero y patrimonial.