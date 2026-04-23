Iniciaron las obras estructurales en el Hospital Escuela de Salud Mental en San Luis

La obra registra sus primeros avances con trabajos de replanteo y ejecución de fundaciones. El proyecto incluye nuevas salas, consultorios y refacciones integrales.

La obra de ampliación del Hospital Escuela de Salud Mental comenzó a mostrar sus primeros avances, con tareas centradas en el replanteo y la ejecución de fundaciones para las nuevas áreas del edificio.

Según informó la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas, los trabajos se encuentran actualmente en la etapa de consolidación de bases y arranque de muros. En paralelo, en el sector de internación ya se avanza con la capa aisladora, marcando el inicio del paquete estructural.

El proyecto contempla la construcción de nuevas salas de internación, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y consultorios de psiquiatría. A medida que avance la obra, se prevé continuar con la elevación de la mampostería, seguida de la ejecución de encadenados y estructuras portantes.

En simultáneo, se desarrollan tareas de refacción y puesta en valor del edificio existente. En el ala histórica, continúan los trabajos de recalce en el sector de consultorios y el acondicionamiento de la instalación cloacal.

Además, se registran avances en pintura interior, colocación de aberturas, instalación eléctrica y la implementación de sistemas contra incendios. También progresa el tendido de instalaciones en el entretecho, incluyendo bandejas técnicas y cableado.

Desde el área técnica detallaron que la intervención se organiza en tres ejes: ampliación, refuncionalización y mantenimiento. En total, el proyecto abarca 4.329 metros cuadrados y busca una renovación integral del establecimiento.

Las mejoras también alcanzarán al centro de atención primaria Eva Perón, que funciona en el mismo edificio. Para la ejecución de la obra, el Gobierno provincial realiza una inversión superior a los $2.500 millones.