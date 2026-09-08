Adolfo Rodríguez Saá cobra casi $24 millones por mes por haber sido presidente durante siete días

La asignación vitalicia de Adolfo Rodríguez Saá alcanzó en julio los $23.999.253,02 brutos mensuales, según datos de ANSES obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública. El exmandatario puntano ocupa el tercer lugar entre los beneficiarios del régimen. En la misma nómina aparece Beatriz Nelly Andrés Llana, viuda del exdictador Roberto Marcelo Levingston, con más de $16,2 millones mensuales.

Adolfo Rodríguez Saá volvió a quedar en el centro de la escena por el monto de la asignación vitalicia que percibe por su breve paso por la Presidencia de la Nación. Según los datos de ANSES correspondientes a julio de 2026, el exmandatario puntano recibió una asignación bruta mensual de $23.999.253,02, lo que lo ubica como el tercer beneficiario con el haber más elevado dentro del régimen destinado a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios.

La información fue obtenida por Clarín mediante un pedido de Acceso a la Información Pública a ANSES. El relevamiento muestra que durante julio el Estado nacional destinó $203.835.765,06 para pagar 11 asignaciones vitalicias.

Rodríguez Saá aparece por debajo de Alberto Fernández, que percibió $26.092.447, y de Mauricio Macri, con $25.043.153,46.

El monto que recibe el dirigente puntano registró un fuerte incremento en los últimos años. En junio de 2025, según un relevamiento, cobraba $15.832.176,57 brutos y $10.495.663,58 netos.

De esta manera, en poco más de un año su asignación bruta aumentó $8.167.076,45, equivalente a un incremento del 51,6%.

La diferencia es todavía mayor si se toma como referencia noviembre de 2024. En ese momento, Rodríguez Saá percibía $10.729.892,24 brutos y $6.949.067 netos. En 20 meses, el haber bruto pasó de casi $10,7 millones a prácticamente $24 millones, una suba del 123,7%.

¿Cuánto cobraría de bolsillo?

El documento de ANSES difundido en esta oportunidad informa los haberes brutos, pero no detalla cuánto dinero recibe efectivamente cada beneficiario después de los descuentos.

A partir de los montos históricos puede realizarse una estimación. En noviembre de 2024, el haber neto de Rodríguez Saá representaba aproximadamente el 64,8% del monto bruto. En mayo de 2025, la proporción había sido cercana al 66,3%.

Si actualmente se mantuviera esta última relación, sobre los $23.999.253,02 brutos podría recibir alrededor de $15,9 millones netos por mes.

De todos modos, se trata solamente de una estimación. El monto efectivo de bolsillo depende de los descuentos aplicados actualmente y no fue informado por ANSES en el relevamiento utilizado.

Casi 24 millones por siete días de Presidencia

Rodríguez Saá llegó a la Casa Rosada en uno de los momentos más críticos de la historia institucional argentina reciente.

Fue designado presidente por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2001, después de la renuncia de Fernando de la Rúa, en medio de la profunda crisis política, económica y social que atravesaba el país.

Su gestión duró apenas una semana. El 30 de diciembre presentó su renuncia, luego de que se profundizaran las diferencias políticas que habían surgido durante esos días.

A pesar de la brevedad de su mandato, posteriormente accedió a la asignación mensual vitalicia contemplada por la legislación para quienes ejercieron la Presidencia.

Otros dos dirigentes que ocuparon transitoriamente el máximo cargo durante aquella crisis, Ramón Puerta y Eduardo Camaño, no tramitaron el beneficio.

El régimen está establecido por la Ley 24.018, que contempla asignaciones mensuales vitalicias para quienes ejercieron la Presidencia y la Vicepresidencia de la Nación. En el caso de los expresidentes, el cálculo está vinculado con la remuneración correspondiente a los jueces de la Corte Suprema.

Una jubilación mínima contra casi $24 millones

La magnitud del beneficio también puede observarse al compararlo con los haberes previsionales.

La jubilación mínima, incluido el bono previsional, alcanza en septiembre los $498.633,20. Con ese valor como referencia, los casi $24 millones brutos que percibe Rodríguez Saá equivalen a más de 48 jubilaciones mínimas.

Si la estimación de $15,9 millones netos se mantuviera, el monto de bolsillo sería equivalente a unas 32 jubilaciones mínimas.

La viuda de Levingston también aparece en la nómina

El listado de ANSES incluye además a otra persona vinculada directamente con San Luis.

Se trata de Beatriz Nelly Andrés Llana, viuda de Roberto Marcelo Levingston, quien percibió en julio una asignación bruta de $16.214.248,39.

Levingston, nacido en la ciudad de San Luis, fue presidente de facto entre junio de 1970 y marzo de 1971, durante la dictadura denominada “Revolución Argentina”.

Llegó al poder luego del desplazamiento de Juan Carlos Onganía y ocupó la Presidencia sin haber sido elegido mediante el voto popular. En marzo de 1971 fue desplazado y reemplazado por Alejandro Agustín Lanusse.

El haber de su viuda equivale actualmente a más de 32 jubilaciones mínimas.

Entre Rodríguez Saá y Andrés Llana, los dos beneficiarios vinculados con San Luis representan por sí solos más de $40,2 millones brutos mensuales.

Quiénes reciben las asignaciones más altas

El relevamiento de ANSES correspondiente a julio muestra el siguiente listado:

Alberto Fernández: $26.092.447

$26.092.447 Mauricio Macri: $25.043.153,46

$25.043.153,46 Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02

$23.999.253,02 Zulema Yoma , exesposa de Carlos Menem: $20.618.733,63

, exesposa de Carlos Menem: $20.618.733,63 Gabriela Michetti: $18.192.138,24

$18.192.138,24 Julio Cobos: $17.999.446,65

$17.999.446,65 Inés Pertiné , viuda de Fernando de la Rúa: $17.561.990,73

, viuda de Fernando de la Rúa: $17.561.990,73 Beatriz Nelly Andrés Llana , viuda de Levingston: $16.214.248,39

, viuda de Levingston: $16.214.248,39 María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68

$12.936.493,68 Amalia Carmen Guido , hija de José María Guido: $12.691.238,04

, hija de José María Guido: $12.691.238,04 Daniel Scioli: $12.486.621,66

En conjunto, los 11 beneficiarios recibieron durante julio $203.835.765,06, un desembolso equivalente a aproximadamente 409 jubilaciones mínimas tomando como referencia el haber previsional con bono.

Fuera de esta nómina se encuentra Cristina Fernández de Kirchner, quien volvió a percibir, a partir de una medida cautelar, la pensión correspondiente como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

Un régimen que continúa vigente

Las asignaciones vitalicias siguen contempladas por la legislación argentina. Durante el debate legislativo de 2024 sobre los haberes previsionales no prosperó el artículo que proponía derogar este régimen.

Por otra parte, el presidente Javier Milei anunció que no cobrará la asignación vitalicia que le correspondería una vez que termine su mandato. Esa decisión, sin embargo, es individual y no modifica la vigencia de la Ley 24.018.

Así, el caso de Rodríguez Saá vuelve a poner en números un régimen que permanece vigente desde hace décadas: casi $24 millones brutos mensuales para un expresidente cuyo paso por la Casa Rosada se extendió durante apenas siete días, mientras que en septiembre una jubilación mínima con bono permanece por debajo de los $500.000.