Aerolíneas Argentinas confirmó que recuperará el vuelo de los viernes entre San Luis y Buenos Aires desde el 4 de diciembre. La decisión llegó después de las gestiones del gobernador Claudio Poggi, quien había advertido sobre el impacto de la suspensión en el turismo y la actividad económica provincial.

El vuelo de los viernes entre San Luis y Buenos Aires volverá a operar a partir del 4 de diciembre, luego de que Aerolíneas Argentinas confirmara la restitución del servicio tras las gestiones realizadas por el gobernador Claudio Poggi ante el presidente de la compañía, Fabián Lombardo.

La confirmación llegó este jueves 19 de noviembre, luego de una comunicación entre ambos funcionarios. La empresa había suspendido temporalmente esa frecuencia y, originalmente, no tenía previsto incorporar vuelos de los viernes a San Luis durante diciembre ni enero.

Poggi había manifestado su preocupación por las consecuencias que podía generar la interrupción del servicio, especialmente durante la temporada de verano, cuando aumenta la llegada de turistas a la provincia.

El mandatario sostuvo que la conexión de los viernes tiene importancia para el movimiento turístico, la actividad industrial y el desarrollo económico de San Luis.

El reclamo formal del Gobierno provincial

La gestión del Gobernador también había sido acompañada por una presentación formal del Ente de Desarrollo Aeronáutico (EDA).

El pasado lunes, su responsable, Horacio Quiroga, envió una nota al director Comercial de Aerolíneas Argentinas, Tulio O’Leary, y a los gerentes de Planeamiento, Leandro Serino, y de Planeamiento de Alianzas, Pablo Fernández.

En el documento solicitó recuperar el servicio desde Buenos Aires hacia la capital puntana y advirtió que el cambio imprevisto de programación afectaba a los usuarios, al turismo y a las inversiones.

Quiroga también recordó la colaboración que mantiene el organismo provincial con Aerolíneas Argentinas desde hace cuatro años en el Aeropuerto Internacional Valle del Conlara, donde facilita sin costo mostradores de atención, oficinas, asistencia en plataforma y equipamiento.

Además, mencionó la reciente reparación de la autobomba del aeropuerto de San Luis, una intervención que permitió recuperar las condiciones operativas necesarias para mantener los vuelos comerciales.

Con la confirmación de Aerolíneas Argentinas, la frecuencia de los viernes volverá a estar disponible desde el 4 de diciembre, recuperando una conexión que inicialmente no figuraba en la programación de diciembre ni enero.