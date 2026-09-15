Jorge “Gato” Fernández apuntó contra Fiscalía de Estado y denunció una “doble vara” en las causas judiciales

El diputado nacional Jorge “Gato” Fernández cuestionó el accionar de Fiscalía de Estado de San Luis y denunció una supuesta “doble vara” en el impulso de distintas causas. También apuntó contra las intervenciones públicas del fiscal adjutor Rafael Berruezo y sostuvo que algunas actuaciones judiciales buscan generar presión política sobre intendentes y dirigentes opositores.

El diputado nacional Jorge “Gato” Fernández cuestionó el accionar de Fiscalía de Estado de San Luis y denunció que el organismo aplica criterios diferentes según la pertenencia política de las personas involucradas en las distintas causas judiciales. El legislador sostuvo que la función de la Fiscalía debería ser defender los intereses de la provincia y actuar “ajustado a derecho”, y cuestionó especialmente la exposición mediática de sus funcionarios.

“Están todos los días haciendo declaraciones políticas”, afirmó Fernández al referirse a las intervenciones públicas de los abogados del organismo y, en particular, a las del fiscal de Estado adjutor Rafael Berruezo.

El diputado también planteó que las actuaciones judiciales podrían estar siendo utilizadas como una herramienta de presión sobre intendentes que no acompañan políticamente al gobernador Claudio Poggi. “Lo que quieren es infundir temor”, sostuvo.

Según la interpretación de Fernández, las diferencias que observa en los controles, los juicios de responsabilidad y el impulso de determinadas resoluciones judiciales formarían parte de una estrategia destinada a disciplinar a jefes comunales y acercarlos al oficialismo. “Hay juicios de responsabilidad para algunos, para otros no hay juicios de responsabilidad”, cuestionó.

En ese sentido, el legislador consideró que la exposición pública de las investigaciones también cumple una función política y sostuvo que serviría para instalar determinados temas en momentos en que, según su mirada, el Gobierno provincial no logra mostrar resultados de gestión. “Es parte esencial de la campaña política”, afirmó.

Entre los casos que mencionó aparece la investigación vinculada con el campo El Caburé, donde Fiscalía de Estado amplió en 2025 una denuncia contra exfuncionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá por presuntas irregularidades relacionadas con la explotación y administración del predio. En esa causa, el organismo provincial señaló posibles responsabilidades de exministros y otros funcionarios.

Fernández contrastó ese expediente con otras investigaciones y cuestionó lo que considera una diferencia en el nivel de intervención de Fiscalía de Estado según quiénes estén involucrados. También mencionó la causa por la entrega de una vivienda que derivó en el procesamiento de Cecilia Lucero, exministra de Vivienda durante la gestión de Poggi, aunque sin presentar esos cuestionamientos como una conclusión judicial sobre el desempeño del organismo.

El diputado también se refirió a la situación de Anabela Lucero y Joaquín Beltrán, vinculados a la investigación por presuntas irregularidades en el Molino Fénix de Villa Mercedes. En ese expediente, la Justicia dictó prisión preventiva por 60 días para Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, mientras que el Ministerio Público Fiscal solicitó el desafuero de Beltrán, que mantiene fueros por su condición de diputado provincial.

Sobre ese punto, Fernández cuestionó que se invoquen riesgos de fuga después de un período prolongado de investigación y consideró que las medidas adoptadas deben ser analizadas con especial cuidado porque implican restricciones severas sobre la libertad de las personas. “Privar de la libertad a una persona es una cosa muy seria”, sostuvo.

El legislador interpretó el conjunto de estas actuaciones como parte de un tratamiento que, desde su perspectiva, estaría atravesado por criterios políticos. Se trata, en todos los casos, de una valoración de Fernández sobre el accionar de los organismos judiciales y no de una conclusión establecida por la Justicia.

Además, el diputado apuntó directamente contra Berruezo por su presencia frecuente en medios de comunicación y cuestionó el tono de sus declaraciones sobre las investigaciones. “Es un columnista de policiales de los programas de televisión”, ironizó.

Para Fernández, esa exposición mediática termina desplazando la función central que debería cumplir Fiscalía de Estado: defender el patrimonio provincial y actuar con el mismo criterio frente a todas las causas. En esa línea, volvió a cuestionar que Berruezo no se haya pronunciado, según su percepción, sobre la investigación de El Caburé con la misma insistencia que sobre otros expedientes.

“Lo he escuchado hablar con una inquina que llama la atención”, afirmó el diputado, al cerrar su cuestionamiento sobre la actuación pública del funcionario.