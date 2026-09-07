Milei reúne a su Gabinete: Malvinas, Presupuesto 2027 y la estrategia del Gobierno en el Congreso

Javier Milei encabezará este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, la tercera consecutiva en las últimas semanas. El seguimiento de las medidas anunciadas por Malvinas y la preparación del Presupuesto 2027 estarán entre los principales temas. El Gobierno también definirá su estrategia para avanzar con sus proyectos en el Congreso.

Javier Milei encabezará este lunes desde las 10 una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en lo que será el tercer encuentro consecutivo convocado por el Presidente en las últimas tres semanas. La agenda estará concentrada principalmente en el seguimiento de las medidas anunciadas por el Gobierno en torno a la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia parlamentaria del oficialismo.

La dinámica de reuniones semanales fue instalada por Milei para repasar con sus ministros el avance de la gestión, analizar las distintas áreas y establecer las prioridades para los próximos días.

El primer encuentro se realizó el 24 de agosto y volvió a repetirse el martes siguiente. En aquella oportunidad, la situación de las Islas Malvinas ocupó un lugar central en las conversaciones.

De ese análisis surgió posteriormente la decisión del Presidente de utilizar la cadena nacional para anunciar nuevas medidas vinculadas con la disputa de soberanía y el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentran el endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

En el Gobierno realizan un balance positivo de la repercusión inicial de esas medidas y destacan que distintas compañías internacionales vinculadas con servicios petroleros comunicaron que no participarán de actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Desde el Reino Unido, en cambio, las declaraciones de Milei fueron vinculadas con la situación política argentina. Además, las autoridades británicas volvieron a sostener su posición sobre el archipiélago y afirmaron que las islas son “británicas porque los isleños eligen”.

El Presupuesto 2027, en el centro de la discusión

El otro gran eje de la reunión será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre.

La iniciativa tendrá como principal premisa el equilibrio fiscal, uno de los pilares que el Gobierno busca mantener como condición central de su programa económico.

El desafío estará también en la negociación política. El oficialismo anticipa una discusión compleja con los gobernadores y con los bloques considerados dialoguistas, especialmente por cuestiones vinculadas con la obra pública y la distribución de recursos a las provincias.

En esa negociación tendrán un papel central el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado del vínculo político con los gobernadores, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Mientras prepara el proyecto de las cuentas públicas, el Gobierno también buscará avanzar con otros proyectos en el Congreso, entre ellos la reforma electoral, dentro de una estrategia destinada a consolidar su agenda legislativa.

Milei prepara un nuevo encuentro con los legisladores

Antes de que el Presupuesto 2027 ingrese formalmente al Congreso, Milei tiene previsto volver a reunirse con diputados y senadores de La Libertad Avanza.

El encuentro fue inicialmente pautado para el lunes 14 de septiembre y tendrá como objetivo reforzar la estrategia oficialista para defender el proyecto de Presupuesto y ordenar la postura de los legisladores.

En esa reunión está previsto un mensaje de contenido económico dirigido a los parlamentarios. Entre las posibilidades que analiza el Gobierno aparece la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien podría ser uno de los encargados de explicar los principales lineamientos de las cuentas públicas.

Además de brindar detalles sobre el proyecto, el oficialismo buscará que sus legisladores tengan una posición coordinada tanto dentro del recinto como en sus declaraciones públicas.

La Casa Rosada llega así a septiembre con una agenda cargada: mientras intenta capitalizar políticamente el renovado debate sobre Malvinas, debe terminar de definir un Presupuesto que será determinante para la discusión económica y, al mismo tiempo, conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con sus principales proyectos en un Congreso donde todavía necesita negociar con distintos bloques.

La reunión de Gabinete de este lunes será, en ese sentido, una nueva instancia para ordenar prioridades y definir cómo el Gobierno encarará las próximas semanas, con el Presupuesto 2027 como la principal batalla legislativa y Malvinas como uno de los temas de mayor exposición política.