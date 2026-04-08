«Propofest»: Drogas robadas, allanamientos y la ruta ilegal de anestésicos

Hallaron propofol robado en un allanamiento por la muerte de un anestesista. Una médica admitió consumo de drogas sustraídas del hospital. La causa podría conectarse con otra muerte y una trama mayor de medicamentos ilegales.

La investigación por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar sumó nuevos elementos en las últimas horas: la Justicia realizó dos allanamientos y en uno de ellos encontró propofol presuntamente robado, lo que profundiza la hipótesis de un circuito ilegal de drogas hospitalarias.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Criminal y Correccional N°60. Uno se llevó a cabo en Tigre, donde se secuestró propofol —aunque sin precisiones oficiales sobre la cantidad—, mientras que el segundo, realizado en un domicilio de la avenida Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires, no arrojó resultados.

El caso se originó tras la muerte de Zalazar, hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento, y derivó en una investigación que expuso prácticas irregulares vinculadas al robo y consumo de sustancias de uso médico.

Consumo y desvío de drogas

En ese marco, cobró relevancia el testimonio de Chantal Lecrecq, quien reconoció haber consumido propofol sustraído del Hospital Rivadavia.

Según su declaración, también utilizaba otras drogas de uso quirúrgico como ketamina, fentanilo y midazolam, fuera del ámbito hospitalario. Además, confirmó que conocía a Delfina Lanusse y que compartían el consumo.

La médica también admitió haber consumido propofol en una oportunidad junto a Zalazar, con quien mantenía una relación de amistad desde la residencia.

Otra muerte y una posible conexión

La causa se entrelaza con otro hecho inquietante: la muerte del enfermero Eduardo Bentancourt, encontrado sin vida el 3 de abril en un departamento de Palermo.

En ese lugar, los investigadores hallaron una gran cantidad de ampollas de medicamentos, entre ellos fentanilo, propofol y otras drogas. Algunas de las sustancias estaban identificadas como producidas por HLB Pharma Group, vinculado a una investigación judicial por fentanilo adulterado.

Este expediente está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, quien analiza el posible nexo entre estas sustancias y una serie de muertes bajo investigación.

Una trama en expansión

Con allanamientos, testimonios y nuevas conexiones, la causa deja al descubierto un problema más amplio: el desvío de medicamentos de uso hospitalario y su consumo fuera de control médico.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, en un expediente que ya excede un caso individual y apunta a una red mucho más compleja.