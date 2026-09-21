Adolfo Rodríguez Saá confirmó que será candidato a gobernador de San Luis en 2027

Adolfo Rodríguez Saá confirmó que será candidato a gobernador de San Luis en las elecciones de 2027. El exmandatario sostuvo que quiere recuperar el crecimiento y el empleo en la provincia. Su anuncio se produce mientras Claudio Poggi analiza competir por otro mandato y Alberto Rodríguez Saá todavía no definió si se presentará.

El exgobernador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá confirmó que será candidato a gobernador en las elecciones de 2027 y anunció así formalmente su regreso a la disputa por el Ejecutivo provincial.

La definición se conoció durante una entrevista con Jorge Fontevecchia en el programa Modo Fontevecchia, donde el dirigente aseguró: “San Luis necesita volver a la senda del progreso. Entonces voy a ser candidato a gobernador de San Luis para tratar de volver a poner a San Luis en los mejores lugares de las provincias argentinas, para que el pueblo de San Luis vuelva a tener trabajo, para que el pueblo de San Luis pueda vivir dignamente y pueda vivir en un camino de bienestar”.

Rodríguez Saá gobernó San Luis durante cinco períodos, entre 1983 y 2001, y también fue presidente interino de la Argentina durante una semana en diciembre de 2001. Más tarde fue diputado nacional y senador por la provincia.

Durante la entrevista, el exmandatario cuestionó la situación económica y social de San Luis y afirmó que durante los últimos años se perdieron miles de puestos de trabajo. También sostuvo que actualmente la provincia tiene un nivel de pobreza “altísimo” y cuestionó el estado de la infraestructura vial.

El anuncio modifica el escenario político de cara a 2027, en una provincia donde el oficialismo y la oposición ya comenzaron a definir sus estrategias electorales. Claudio Poggi, actual gobernador, tiene previsto buscar otro mandato y una reforma constitucional aprobada este año contempla una cláusula transitoria por la cual su período iniciado en 2023 es considerado el primero a los efectos del nuevo límite de dos mandatos.

La reforma establece como criterio general que un gobernador pueda ejercer hasta dos períodos, sean consecutivos o alternados. La cláusula transitoria incluida para el caso de Poggi permite que, si obtiene un nuevo mandato en 2027, pueda ejercerlo como segundo período bajo el nuevo esquema.

En paralelo, Alberto Rodríguez Saá, hermano de Adolfo y también exgobernador de San Luis, mantiene actividad política en la provincia, pero hasta ahora no confirmó públicamente una candidatura para 2027. El exmandatario gobernó entre 2003 y 2011 y luego entre 2015 y 2023.

De esta manera, el anuncio de Adolfo Rodríguez Saá suma una candidatura formal a un escenario provincial que todavía se encuentra en construcción. Mientras se espera la definición definitiva de los distintos espacios políticos, la elección de 2027 tendrá además como telón de fondo la implementación de los cambios institucionales derivados de la reforma constitucional.