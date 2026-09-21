El empleo creció en Gran San Luis y la desocupación cayó al 2,6%

El empleo en el Gran San Luis llegó al 46,9% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que la desocupación bajó al 2,6%, según el INDEC. En un año, el empleo aumentó 3 puntos porcentuales y el desempleo cayó 1,6 puntos. También descendieron la subocupación y la cantidad de trabajadores que buscan otro empleo.

El mercado laboral del Gran San Luis mostró una mejora durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. La tasa de empleo alcanzó el 46,9%, mientras que la desocupación se ubicó en el 2,6%, uno de los registros más bajos entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo.

La evolución fue especialmente marcada respecto del trimestre anterior. Entre el primero y el segundo trimestre de este año, la tasa de empleo pasó del 42,5% al 46,9%, un incremento de 4,4 puntos porcentuales. En el mismo período, la tasa de actividad subió del 43,7% al 48,1%.

La comparación interanual también mostró una mejora. En el segundo trimestre de 2025, la tasa de empleo había sido del 43,9%, por lo que el indicador aumentó 3 puntos porcentuales en un año. La tasa de desocupación, en tanto, pasó del 4,2% al 2,6%, con una reducción de 1,6 puntos porcentuales.

En términos de desocupación, el Gran San Luis quedó en el tercer lugar entre los aglomerados con menor índice del país, detrás de Viedma-Carmen de Patagones y Santiago del Estero-La Banda. El promedio para los 31 aglomerados urbanos fue del 7,9%.

El dato fue destacado por el gobernador Claudio Poggi, quien vinculó la evolución del mercado laboral con la actividad económica y las políticas de obra pública.

“Es un muy buen dato que recién publica el INDEC del segundo trimestre del 2026: el índice de desempleo de San Luis da el 2,6% y está tercero con menor índice de desocupación del país”, sostuvo Poggi durante una actividad en Villa Mercedes.

El gobernador también señaló que el objetivo es continuar acompañando a sectores como la industria, el comercio, la agroindustria y el turismo. Además, vinculó la construcción de viviendas y otras obras públicas con la generación de puestos de trabajo. Sus declaraciones expresan la interpretación del Gobierno provincial sobre los datos, mientras que las cifras corresponden al relevamiento del INDEC.

En cantidad de personas, el INDEC estimó que unas 123.000 personas integraron la población económicamente activa del Gran San Luis durante el segundo trimestre. De ese universo, alrededor de 120.000 estaban ocupadas y unas 3.000 se encontraban desocupadas.

La mejora también alcanzó a otros indicadores del mercado laboral. La subocupación bajó del 7,3% en el primer trimestre al 5% en el segundo trimestre de 2026. En comparación con el mismo período de 2025, también descendió: había sido del 5,5%.

La subocupación comprende a las personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestas a trabajar más tiempo. Dentro de ese grupo, la subocupación demandante se ubicó en 4,6%, mientras que la no demandante fue del 0,4%.

También se redujo la proporción de ocupados demandantes de empleo, es decir, personas que ya tienen un trabajo pero buscan activamente otra ocupación. El indicador pasó del 8,4% en el primer trimestre al 5,8% en el segundo y quedó por debajo del 7,5% registrado un año antes.

En el conjunto de los 31 aglomerados urbanos del país, la situación fue diferente. La tasa de actividad llegó al 48,9%, el empleo al 45% y la desocupación al 7,9%. La subocupación alcanzó el 11,5%, mientras que los ocupados demandantes de empleo representaron el 16,9% de la población económicamente activa.

Dentro de la región Cuyo, el Gran San Luis también presentó indicadores por encima del promedio en materia de empleo. La región registró una tasa de empleo del 46,5% y una desocupación del 5,9%, frente al 46,9% y 2,6%, respectivamente, del aglomerado puntano.

Los resultados corresponden específicamente al aglomerado Gran San Luis, que comprende la ciudad de San Luis, La Punta, Juana Koslay y áreas vinculadas, y no deben interpretarse como una medición directa del mercado laboral de toda la provincia.