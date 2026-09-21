Encontraron sin vida a un adolescente de 16 años que era buscado en San Luis

El Ministerio de Seguridad informó el hallazgo de un cuerpo en la zona oeste de la ciudad de San Luis que sería del adolescente Tristán Benjamín Gutiérrez Villafañe, buscado desde el miércoles. La Policía y la Fiscalía trabajan en el lugar para identificarlo y determinar las circunstancias del fallecimiento. Por el momento, no se estableció la causa de muerte.

El Ministerio de Seguridad de San Luis informó este viernes el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona oeste de la ciudad que sería del adolescente Tristán Benjamín Gutiérrez Villafañe, de 16 años, cuyo paradero era buscado desde el miércoles.

Según informó la cartera de Seguridad, efectivos policiales trabajan en el lugar junto con la fiscal interviniente y personal especializado. En el sitio se realizan las primeras pericias para establecer la identidad de la persona encontrada y determinar qué ocurrió.

La investigación busca establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si se trató de una autolesión o si existió otra causa. Por el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente la identidad del cuerpo ni la causa de muerte.

Tristán Gutiérrez Villafañe era buscado desde el miércoles 17 de septiembre. Este viernes, la Fiscalía de Instrucción de Género Nº 2 había solicitado la colaboración de la comunidad para obtener información que permitiera establecer su paradero.

Tras el hallazgo, la investigación quedó concentrada en el lugar mientras se desarrollan las pericias correspondientes. Los resultados de esos procedimientos serán determinantes para confirmar la identidad y esclarecer las circunstancias de la muerte.