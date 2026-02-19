Los estatales de San Luis cobran este viernes 20 de febrero, con un 5% de aumento

La administración pública provincial percibirá sus haberes el viernes 20 de febrero con el primer tramo (5%) del aumento del 10% anunciado por el Gobierno. Además del incremento salarial, este mes se liquidará la Ayuda Escolar fijada en $150.000 y un aumento del 20% en las Asignaciones Familiares. Por su parte, el Plan de Inclusión Social cobrará el 25 de febrero con un beneficio que asciende a los $480.000.

Por Alejo Pombo

El Gobierno de San Luis pondrá en marcha esta semana el plan de fortalecimiento de los ingresos para los agentes estatales. Según informó la Tesorería General, el próximo viernes 20 de febrero se depositarán los salarios correspondientes al mes en curso, los cuales incluyen el primer tramo del 5% de incremento salarial. Cabe recordar que este aumento es parte de un acuerdo del 10% total, cuya segunda cuota se hará efectiva en el mes de abril.

La liquidación de este mes no solo impactará en el sueldo básico, sino que trae un alivio directo al bolsillo de las familias con hijos en edad escolar. La Ayuda Escolar fue establecida en $150.000, un monto que busca cubrir la canasta básica de útiles y uniformes. A esto se suma una actualización del 20% en las Asignaciones Familiares, que también comienza a regir con el pago de febrero.

El cronograma se extiende más allá del viernes. El miércoles 25 de febrero será el turno de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, quienes percibirán un monto actualizado de $480.000 (con una nueva suba prevista para abril hasta alcanzar los $500.000). Finalmente, el cierre del mes de pagos será el viernes 27, con el abono a los programas de formación y becas (Jóvenes en Formación, Beca al Mérito, Construyendo Sueños y becas deportivas).