Denuncia contra Rodolfo Negri: la exdirectora del PAMI San Luis relató amenazas y pidió protección

La exdirectora del PAMI San Luis, Cecilia Alejandra Morales, denunció penalmente al empresario Rodolfo Negri por presuntas amenazas y presiones vinculadas con auditorías sobre prestaciones médicas. En la presentación también mencionó a la senadora nacional Ivanna Arrascaeta, pareja del empresario. Morales pidió protección para ella y su familia y aportó su relato y una grabación como elementos para la investigación judicial.

La exdirectora ejecutiva del PAMI de San Luis, Cecilia Alejandra Morales, denunció penalmente al empresario Rodolfo Negri, propietario de la Clínica Aconcagua, por presuntas amenazas y presiones que, según su relato, estarían vinculadas con auditorías y controles sobre prestaciones médicas. En la presentación también mencionó a la senadora nacional de La Libertad Avanza por San Luis, Ivanna Arrascaeta, pareja de Negri.

La denuncia fue presentada el 5 de junio de 2026 ante la Unidad Fiscal San Luis del Ministerio Público Fiscal. Morales sostuvo que los episodios comenzaron después de su intervención en auditorías relacionadas con prestadores vinculados a la familia Negri y afirmó que, desde entonces, comenzó a sentirse amenazada y con temor.

Morales había asumido como directora ejecutiva del PAMI San Luis en septiembre de 2025 y permaneció menos de un año al frente del organismo. Este lunes dejará formalmente el cargo, que será ocupado por Valeria Salinas.

El caso tomó estado público este viernes 21 de agosto, luego de una publicación de La Política Online que dio a conocer la denuncia y el conflicto alrededor de las auditorías realizadas durante la gestión de Morales.

Uno de los episodios centrales relatados por la exfuncionaria ocurrió el 1° de junio en el aeropuerto de San Luis. Según declaró ante la Justicia, mientras esperaba para abordar un vuelo hacia Buenos Aires, Negri se colocó detrás de ella y le cuestionó que no le hubiera informado sobre una auditoría que, de acuerdo con su relato, había sido ordenada por el Ministerio Público Fiscal.

Morales señaló que esa información había llegado al organismo a través de Mario Suárez, jefe del Departamento Médico del PAMI, cuya tarea debía mantenerse bajo confidencialidad.

La exdirectora también afirmó que, después de aterrizar en Aeroparque, Arrascaeta se acercó, le tomó el brazo y le reclamó por determinadas decisiones dentro del organismo. Según la denuncia, ante la negativa de Morales a modificar su postura, la senadora le habría dicho que “iba a cortar cabezas”.

La exfuncionaria aseguró que posteriormente informó lo ocurrido a sus superiores del PAMI y que comenzó a sentirse amenazada. También sostuvo que personas de su entorno fueron hostigadas y mencionó entre ellas a David Ocaña, Bartolo Abdala y a su marido, Ángel Fabián Gelabert.

Otro de los episodios incluidos en la presentación judicial fue una reunión que Morales mantuvo con Negri y dos integrantes del área jurídica del PAMI, Cristian Niño y Eugenia Fernández Vergés, a partir de un expediente remitido por el Juzgado Federal.

De acuerdo con el relato de la exdirectora, el empresario pretendía intervenir en la respuesta que debía presentar el organismo y le habría advertido que, si no contestaban de la manera que él pretendía, podían incurrir en incumplimientos de sus deberes como funcionarios públicos.

Morales afirmó que, debido a que esperaba una actitud “prepotente” y por temor hacia Negri, decidió grabar la conversación. Según indicó, puso ese registro a disposición de la Fiscalía como eventual elemento de prueba.

En su denuncia, también sostuvo que durante el encuentro el empresario habría mencionado el poder y la capacidad de intervención de su pareja, además del ministro de Salud, Gabriel Lugones, y supuestas influencias vinculadas con la senadora.

Morales aseguró además que durante su paso por el organismo detectó posibles irregularidades relacionadas con Negri y otros prestadores, situaciones que, según afirmó, fueron comunicadas a sus superiores.

En ese contexto, señaló que decidió retirar los permisos de acceso al sistema de dos profesionales vinculados con establecimientos de Villa Mercedes y Merlo, luego de detectar lo que consideró irregularidades. Según su presentación, posteriormente desde el PAMI central cuestionaron la medida y le señalaron que se trataba de una cuestión administrativa que, a su entender, no debía ser conocida por los prestadores.

Al finalizar su declaración, Morales solicitó una medida de protección para ella y su familia. Argumentó que había recibido amenazas de Negri y Arrascaeta y manifestó su preocupación por la situación que, según dijo, también generaba temor entre trabajadores del PAMI.

Rodolfo Negri es empresario del sector de la salud y propietario de la Clínica Aconcagua. Además, mantiene un vínculo político con La Libertad Avanza a través de su pareja, la senadora nacional Ivanna Arrascaeta.

La Justicia deberá determinar ahora si los hechos denunciados ocurrieron y si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales. La presentación contiene el relato y las acusaciones formuladas por Morales y no implica por sí misma que los hechos hayan sido acreditados judicialmente.

En paralelo, la salida de Morales marcará un cambio en la conducción del PAMI San Luis. Desde este lunes, Valeria Salinas asumirá al frente de la delegación provincial, mientras la denuncia presentada por su antecesora continúa bajo análisis de la Justicia.