Escala la crisis con Brasil: un ministro llamó «payaso» a Javier Milei

La tensión entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo después de que el ministro de Hacienda brasileño calificara de «payaso» a Javier Milei. El cruce se produjo tras las críticas del Presidente a Lula y derivó en nuevas señales de malestar diplomático entre ambos gobiernos.

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil volvió a escalar luego de que el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificara de «payaso» al presidente Javier Milei y cuestionara la situación económica argentina. Sus declaraciones llegaron como respuesta a los fuertes cuestionamientos que el mandatario argentino dirigió contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo, episodio que derivó además en un inédito cruce diplomático entre ambos gobiernos.

En una entrevista con Radio Jornal de Pernambuco, Durigan sostuvo que «el payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil» y comparó indicadores económicos de ambos países. Según afirmó, Argentina registra un riesgo país, una deuda pública y una inflación superiores a los de Brasil. El funcionario también rechazó los pronósticos pesimistas sobre la economía brasileña y aseguró que el país no ingresará en recesión este año.

El ministro defendió la situación económica de Brasil al señalar que las proyecciones oficiales prevén un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) cercano al 2%, una tasa de desempleo en torno al 6%, una inflación interanual del 4,64% y resultados favorables en la balanza comercial. Aun así, reconoció que la economía brasileña enfrenta desafíos y que todavía existen cuestiones por resolver.

Las declaraciones de Durigan se produjeron después de que Milei participara del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, donde volvió a cargar contra Lula con descalificaciones personales y críticas a su gestión. El presidente argentino también cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, profundizando el malestar del Gobierno brasileño.

La respuesta oficial de Brasil incluyó además al canciller Mauro Vieira, quien calificó los dichos de Milei como «graves e inaceptables» y sostuvo que representaron una injerencia en asuntos internos del país. Como señal de protesta, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocó al representante argentino en Brasilia para expresar formalmente su malestar.

Pese al fuerte deterioro del vínculo político entre ambos presidentes, especialistas destacan que la relación comercial entre Argentina y Brasil continúa siendo estratégica. Ambos países mantienen una elevada integración económica, especialmente en sectores como la industria automotriz, la energía y el comercio bilateral, por lo que la expectativa es que los canales diplomáticos permitan evitar un impacto sobre la cooperación económica.