El impactante accidente que conmociona a Berazategui: un auto terminó envuelto en llamas

Dos jóvenes de 18 años permanecen internados en grave estado tras un impactante choque en Berazategui. El auto en el que viajaban perdió el control, chocó contra un árbol y otro vehículo y terminó incendiado. La investigación analiza si una boca de tormenta en mal estado influyó en el siniestro.

Dos jóvenes de 18 años permanecen internados en grave estado luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en Berazategui, donde el automóvil en el que viajaban perdió el control, chocó contra un árbol, impactó a otro vehículo y terminó envuelto en llamas. El hecho ocurrió el pasado 19 de julio en la intersección de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17, aunque las imágenes del siniestro comenzaron a difundirse en las últimas horas.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. En el video se observa cómo un Peugeot 206 circula a alta velocidad, pasa sobre una boca de tormenta con la tapa fuera de lugar, pierde el control y comienza a dar varios trompos antes de impactar contra un árbol y otro vehículo. Instantes después, el auto se incendió y quedó completamente destruido.

Los dos ocupantes fueron rescatados y trasladados de urgencia a un centro de salud, donde continúan internados con heridas de gravedad. Hasta el momento no trascendieron nuevos partes médicos sobre su evolución.

Tras la difusión del video, vecinos de la zona renovaron sus reclamos por el estado de la infraestructura vial. Aseguran que la tapa de la boca de tormenta había quedado en malas condiciones luego de trabajos realizados en el lugar y que realizaron reiteradas denuncias para que fuera reparada, sin obtener respuestas.

Más de una semana después del accidente, todavía permanecían restos del vehículo sobre la calzada, mientras el árbol impactado y el cantero central continuaban con importantes daños. Además, los trabajos sobre distintos sectores de la avenida seguían en ejecución.

La investigación buscará determinar las causas del siniestro y establecer si el estado de la boca de tormenta tuvo incidencia en el accidente, además de evaluar el posible impacto de la velocidad a la que circulaba el vehículo y las responsabilidades que pudieran surgir del hecho.