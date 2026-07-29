Zelenski busca más misiles Patriot mientras crece la presión sobre Rusia

Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunieron en la Casa Blanca para analizar el envío de más sistemas Patriot y explorar nuevas vías diplomáticas para poner fin a la guerra con Rusia. El encuentro se produjo en medio de una nueva escalada de ataques sobre Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, para analizar el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania y los próximos pasos para reactivar las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra con Rusia. El encuentro se produjo en un contexto de intensificación de los ataques rusos con misiles y drones sobre territorio ucraniano.

Uno de los principales ejes de la reunión fue el suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot, considerados clave para interceptar misiles balísticos. Zelenski insistió en la necesidad de ampliar el acceso a estos sistemas y avanzar en la producción conjunta de interceptores, mientras que Trump manifestó su disposición a respaldar nuevas alternativas para reforzar la capacidad defensiva de Ucrania.

Además del apoyo militar, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales diplomáticos para explorar una eventual salida negociada al conflicto. Según informó la presidencia ucraniana, las conversaciones incluyeron posibles iniciativas internacionales para impulsar un proceso de paz sin dejar de garantizar la seguridad de Kiev frente a la ofensiva rusa.

La reunión tuvo lugar en un momento de fuerte presión internacional para alcanzar un alto el fuego, mientras Rusia mantiene los bombardeos sobre distintas ciudades ucranianas y Kiev continúa reclamando más sistemas de defensa aérea para proteger a la población y a la infraestructura estratégica.

Durante su visita a Washington, Zelenski también mantuvo reuniones con legisladores estadounidenses y representantes de la industria de defensa, entre ellos directivos de Lockheed Martin, con quienes abordó proyectos vinculados a la producción de interceptores Patriot y otras capacidades militares para Ucrania.

El encuentro reflejó el acercamiento entre Washington y Kiev tras meses de diferencias y dejó abierta la posibilidad de profundizar tanto la cooperación militar como los esfuerzos diplomáticos. Aunque no hubo anuncios sobre un acuerdo de paz, ambas partes coincidieron en continuar el diálogo y coordinar nuevas acciones frente a la evolución del conflicto.