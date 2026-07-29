Cristina busca respaldo internacional y denunciará al Estado argentino ante la ONU

Cristina Fernández de Kirchner presentará una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar la condena en la causa Vialidad. La defensa sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales y buscará respaldo en el ámbito internacional.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentará una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar al Estado argentino por presuntas violaciones a las garantías del debido proceso durante el juicio de la causa Vialidad, que concluyó con su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La estrategia será presentada este miércoles en una conferencia de prensa encabezada por su equipo de abogados.

La defensa sostiene que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, vulneró derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y respondió a una persecución política y judicial. Con esa presentación buscará que el organismo de la ONU evalúe si el Estado argentino incumplió los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.

Para esta nueva etapa, el equipo jurídico incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, quien participó en la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato, y al español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos trabajarán junto a los abogados argentinos en la elaboración de la presentación internacional.

Uno de los antecedentes que la defensa pretende invocar es el caso de Lula. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que durante el proceso judicial contra el mandatario brasileño se habían vulnerado garantías del debido proceso y sus derechos políticos, un dictamen que los abogados de Cristina consideran relevante para sustentar su planteo.

Una vez ingresada la comunicación, el Comité deberá analizar si cumple con los requisitos de admisibilidad. Si supera esa primera instancia, podrá solicitar observaciones al Estado argentino antes de emitir un dictamen sobre el caso. Sus decisiones no anulan automáticamente sentencias judiciales nacionales, pero constituyen pronunciamientos en el marco de los tratados internacionales ratificados por los Estados parte.

La presentación forma parte de la estrategia internacional que la expresidenta impulsa desde que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena en la causa Vialidad. En un artículo publicado este martes, Cristina Kirchner sostuvo que busca someter su caso «al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos» y afirmó que su objetivo es demostrar que durante el proceso no se respetaron las garantías previstas en los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.