La venta de combustibles cayó 1,3% en el primer semestre de 2026

La venta de combustibles volvió a retroceder en junio y acumuló una caída del 1,3% en el primer semestre de 2026. El sector registró cinco bajas interanuales consecutivas y alcanzó el menor volumen comercializado para ese período desde 2021, según un informe basado en datos oficiales.

La venta de combustibles al público volvió a caer en junio y acumuló un descenso del 1,3% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con un informe de Politikon Chaco elaborado sobre la base de datos oficiales de la Secretaría de Energía. El sector registró su quinto retroceso interanual consecutivo y alcanzó el menor volumen comercializado para un primer semestre desde 2021.

Durante junio se comercializaron 1.331.423 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que representó una baja del 2,9% interanual. En comparación con mayo, la retracción fue del 6,2%, aunque, al considerar que junio tuvo un día menos de actividad, el descenso se reduce al 3,1%.

El informe señala que la caída se produjo en un contexto de nuevos aumentos en los precios de los combustibles. En el análisis por tipo de producto, la nafta retrocedió un 1% en el acumulado semestral, mientras que el gasoil mostró una baja más pronunciada, del 1,8%, siendo el principal responsable de la contracción del mercado.

La nafta fue el combustible más vendido en 20 jurisdicciones, con la Ciudad de Buenos Aires como el distrito de mayor participación en el consumo nacional. El gasoil, en tanto, lideró las ventas en La Pampa, Córdoba, San Luis y Mendoza. Neuquén, Tierra del Fuego y Tucumán fueron las únicas provincias que registraron un crecimiento interanual en las ventas de nafta, mientras que el gasoil aumentó en ocho distritos, encabezados por Neuquén, Entre Ríos y Río Negro. Salta presentó la caída más marcada en este segmento.

Entre las empresas del sector, YPF mantuvo el liderazgo del mercado con una participación del 55,1%, aunque sus ventas disminuyeron un 1,6% respecto de junio de 2025. Shell registró una baja del 5,1%, Axion Energy logró un leve crecimiento del 0,4%, mientras que el conjunto de las restantes compañías avanzó un 8,3%.

En los primeros seis meses del año se comercializaron 8,21 millones de metros cúbicos de combustibles, el volumen más bajo para ese período desde 2021. A nivel provincial, Santa Fe mostró el mejor desempeño relativo, mientras que Corrientes, Misiones y Santa Cruz encabezaron las mayores caídas del país. Los datos reflejan un mercado que continúa sin recuperar los niveles de consumo registrados en años anteriores.