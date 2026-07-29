Trump y Netanyahu se reunieron en la Casa Blanca en plena tensión con Irán

Donald Trump recibió a Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca en una reunión atravesada por la guerra con Irán y las diferencias estratégicas entre ambos gobiernos. La cumbre buscó coordinar la respuesta frente a Teherán y analizar el futuro de la seguridad en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una reunión marcada por la escalada del conflicto con Irán y las diferencias que ambos líderes arrastran sobre la estrategia para afrontar la crisis en Medio Oriente. Se trató del octavo encuentro bilateral desde el inicio del segundo mandato del republicano.

La reunión se desarrolló a puertas cerradas y tuvo como eje principal la guerra con Irán, luego de meses de operaciones militares conjuntas, amenazas cruzadas y negociaciones intermitentes entre Washington y Teherán. Trump reiteró en las últimas horas que su objetivo sigue siendo impedir que la República Islámica obtenga un arma nuclear, aunque aseguró que todavía existen conversaciones en marcha para alcanzar un acuerdo.

Además del conflicto con Irán, ambos mandatarios analizaron la situación en el Líbano, la seguridad regional y la posibilidad de ampliar los Acuerdos de Abraham, uno de los principales objetivos diplomáticos de la Casa Blanca en Medio Oriente.

La cumbre se produjo en un contexto de creciente incertidumbre. En las últimas semanas, Irán amenazó con responder a eventuales ataques estadounidenses contra instalaciones estratégicas, mientras continúan las acciones de grupos aliados de Teherán, como los hutíes de Yemen, sobre rutas marítimas en el mar Rojo. Al mismo tiempo, la volatilidad en los mercados energéticos mantiene bajo presión el precio internacional del petróleo.

Pese a la histórica alianza entre ambos países, la relación entre Trump y Netanyahu atravesó momentos de tensión durante los últimos meses. Las diferencias surgieron a raíz de la estrategia frente a Irán y de las operaciones militares israelíes en el Líbano, aunque fuentes cercanas a ambos gobiernos señalaron que el encuentro fue «muy positivo» y permitió avanzar en una coordinación más estrecha.

Según medios estadounidenses, la reunión también sirvió para discutir los próximos pasos en caso de que fracasen las negociaciones con Teherán. Trump reiteró que Estados Unidos está preparado para actuar militarmente si considera que Irán avanza hacia el desarrollo de armamento nuclear, aunque insistió en que la vía diplomática continúa siendo la opción preferida mientras existan posibilidades de entendimiento.

Otro de los temas abordados fue el acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para impulsar el programa nuclear civil saudí. Israel mantiene reparos sobre esa iniciativa por la posibilidad de que Riad pueda enriquecer uranio en su propio territorio, una condición que considera un potencial riesgo para la seguridad regional.