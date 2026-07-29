Tragedia en las Cataratas: una excursión terminó con un turista muerto

Un turista neerlandés de 26 años murió tras el vuelco de una lancha durante una excursión en las Cataratas del Iguazú, del lado brasileño. Otras siete personas fueron rescatadas y las autoridades investigan las causas del accidente, mientras las excursiones quedaron suspendidas de manera preventiva.

Un turista neerlandés de 26 años murió este martes tras el vuelco de una embarcación turística durante una excursión en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, en el estado de Paraná. El accidente ocurrió en el río Iguazú y desencadenó un amplio operativo de rescate, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro.

La embarcación, operada por la empresa Macuco Safari, transportaba a ocho personas: seis turistas neerlandeses y dos tripulantes brasileños. Todos fueron rescatados del agua, pero uno de los pasajeros sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció poco después de ser trasladado al Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Otros dos turistas permanecieron hospitalizados con heridas de distinta consideración, aunque fuera de peligro.

Tras el accidente, efectivos del Cuerpo de Bomberos, la Marina de Brasil, la Policía Civil y equipos del Parque Nacional do Iguaçu desplegaron un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes de la lancha y preservar la zona donde ocurrió el vuelco. Las autoridades abrieron una investigación para determinar si el hecho estuvo relacionado con una falla mecánica, un error humano o las condiciones del río.

La empresa Macuco Safari expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que colaborará con la investigación. Además, informó la suspensión de todas las excursiones náuticas durante tres días, mientras se realizan inspecciones técnicas y se revisan los protocolos de seguridad.

Al momento del accidente, el caudal de las Cataratas del Iguazú alcanzaba unos 4,3 millones de litros de agua por segundo, casi el triple del promedio habitual. No obstante, las autoridades aclararon que todavía no existe evidencia de que esa condición haya sido la causa del vuelco.

Las Cataratas del Iguazú, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, reciben cada año millones de visitantes y las excursiones en lancha figuran entre las actividades más elegidas por los turistas que recorren el parque nacional del lado brasileño. El accidente reavivó el debate sobre las medidas de seguridad en este tipo de recorridos y la necesidad de reforzar los controles operativos.