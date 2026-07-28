Detuvieron a la madre investigada por la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell

Lucía Sosa fue detenida por orden judicial en la causa que investiga la muerte de su hija Isabella, de 2 años, en Villa Gesell. La autopsia contradijo la versión inicial de la madre y la Justicia también analiza antecedentes vinculados a otras dos hijas fallecidas años atrás.

La Justicia ordenó este lunes la detención de Lucía Sosa en Villa Gesell, en el marco de la investigación por la muerte de su hija Isabella, de 2 años. La medida fue dispuesta luego de que la autopsia determinara que la niña falleció por una hipoxemia causada por una asfixia obstructiva, un resultado que contradijo la versión inicial de la madre, quien había afirmado que la menor sufrió una broncoaspiración.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Subdirección Departamental de Investigaciones (DDI), tras una orden judicial emitida por la fiscalía que interviene en la causa. Sosa quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas para establecer cómo ocurrió la muerte de la niña.

La investigación se inició luego de que la mujer llevara a Isabella sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. Aunque en un primer momento sostuvo que la pequeña había sufrido una broncoaspiración, el informe forense concluyó que la causa de muerte fue una asfixia obstructiva que provocó un paro cardiorrespiratorio.

En paralelo, la fiscalía profundizó la pesquisa sobre otros antecedentes vinculados a Sosa. Para este miércoles fue citado a declarar Lucas, de 17 años, uno de sus hijos biológicos, quien posteriormente fue dado en adopción. También fueron convocadas su madre adoptiva y la abogada que lo representa.

Días antes de la detención, el adolescente realizó declaraciones públicas en las que describió a su madre biológica como una persona violenta y expresó su preocupación por la posibilidad de que pudiera volver a ocurrir un hecho similar si permanecía en libertad.

El caso generó una fuerte conmoción en Villa Gesell y motivó una movilización de vecinos bajo la consigna «Villa Gesell se tiene que hacer escuchar», con el objetivo de reclamar justicia por Isabella y el esclarecimiento del caso.

Además, la investigación volvió a poner bajo la lupa un antecedente judicial conocido como el «Caso Picard». Años atrás, Lucía Sosa fue juzgada por las muertes de sus otras dos hijas, Candela, de cinco meses, y Jazmín, de 11 meses. En ese proceso fue absuelta por la Justicia y posteriormente se radicó junto a su familia en Villa Gesell.

Con la detención ya concretada, la fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales en la muerte de Isabella y evaluar si existen elementos que permitan revisar otros episodios ocurridos bajo el cuidado de la mujer.