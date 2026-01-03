Tragedia en Navidad: una mujer murió en un vuelco cerca de Juan Jorba

Una mujer de 42 años murió este jueves tras el vuelco de un utilitario en la ruta provincial N° 1, cerca de Juan Jorba. Viajaba junto a familiares, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al Policlínico Regional de Villa Mercedes. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

Por Alejo Pombo

Una tragedia vial enlutó a la comunidad de Justo Daract este jueves al mediodía, cuando una mujer de 42 años perdió la vida en un accidente ocurrido sobre la ruta provincial N° 1, en cercanías de la localidad de Juan Jorba. El siniestro se produjo durante un viaje familiar con motivo de las celebraciones de Navidad.

El hecho tuvo lugar a la altura del establecimiento rural “El Chamico”, ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Juan Jorba. Por causas que se tratan de establecer, un utilitario Peugeot Partner se despistó, volcó y terminó detenido en la banquina.

Personal de la Comisaría Undécima que intervino en el lugar informó que el vehículo era conducido por un joven de 18 años, quien viajaba acompañado por familiares: un hombre de 20 años, dos mujeres de 28 y 42 años, y otro hombre de 51 años, todos con domicilio en la ciudad de Justo Daract.

Como consecuencia del violento impacto, la mujer de 42 años falleció en el lugar, mientras que el resto de los ocupantes sufrió lesiones de diversa consideración. Los heridos fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados en ambulancias al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de la ciudad de Villa Mercedes para su atención médica.

La Policía indicó que al conductor del vehículo se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por el momento, las autoridades no dieron a conocer la identidad de la víctima fatal ni de las personas lesionadas. La investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el siniestro.