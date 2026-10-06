Villa Mercedes: un hombre fue baleado tras ingresar a una vivienda

Un hombre fue baleado en una pierna tras ingresar, según el propietario, sin autorización a una vivienda de Villa Mercedes. El dueño, de unos 70 años, fue demorado preventivamente mientras la Fiscalía investiga las circunstancias del disparo.

Un hombre resultó herido de un balazo en una pierna este sábado por la tarde en Villa Mercedes, luego de ingresar, según la versión del propietario, sin autorización a una vivienda ubicada en calle Italia al 200.

El episodio ocurrió cuando efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Seccional 8ª llegaron al domicilio tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales. Allí encontraron al hombre herido y tendido en el piso.

Personal del Sempro asistió al herido en el lugar. Mientras recibía atención, aseguró ante los policías que había sido baleado por un hombre mayor dentro de una vivienda cercana.

Los efectivos se dirigieron entonces hasta el domicilio señalado y entrevistaron a un hombre de aproximadamente 70 años. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Seguridad, el propietario afirmó que el herido había ingresado a su casa sin autorización.

Según esa versión, el hombre mayor sostuvo que se defendió y efectuó un disparo con un arma de fuego, que impactó en una de las piernas del presunto intruso.

El propietario fue demorado preventivamente y trasladado a la Comisaría Seccional 8ª, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. La investigación deberá determinar cómo ocurrió el ingreso a la vivienda y las circunstancias en las que se produjo el disparo.

El herido fue trasladado en ambulancia al Policlínico Regional Juan Domingo Perón, donde recibió atención médica de mayor complejidad.

En el caso interviene la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, que deberá avanzar con las medidas para esclarecer lo ocurrido.