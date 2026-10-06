San Luis vuelve a licitar la venta de la Casa de Buenos Aires

El Gobierno de San Luis volvió a licitar la venta del inmueble donde funciona la Casa de San Luis en Buenos Aires. La apertura de ofertas será el 10 de diciembre y los fondos serán destinados a financiar obras de reconstrucción del Policlínico Juan Domingo Perón de Villa Mercedes.

El gobernador Claudio Poggi firmó por segunda vez el decreto para licitar la venta del inmueble donde funciona la Casa de San Luis en Buenos Aires. Los fondos obtenidos serán destinados exclusivamente a financiar obras de reconstrucción del Policlínico Regional Juan Domingo Perón de Villa Mercedes.

El inmueble está ubicado en Azcuénaga 1083/1087, en el barrio porteño de Recoleta. La nueva convocatoria contempla la recepción de ofertas y la apertura está prevista para el 10 de diciembre a las 11, en la sede de la Caja Social y Financiera de San Luis, ubicada en Lavalle 840.

El decreto también aprueba el pliego de bases y condiciones para la venta de la propiedad. La Provincia ya había intentado desprenderse del inmueble en 2024, pero aquella subasta quedó desierta.

La decisión de volver a poner la propiedad en venta está vinculada con la necesidad de completar las obras en el hospital de Villa Mercedes, cuya infraestructura sufrió importantes daños y atraviesa un proceso de reconstrucción.

La Provincia viene ejecutando distintas etapas de refacción y modernización del establecimiento. En agosto, el Gobierno informó que el Policlínico había ingresado en la última etapa de reconstrucción, mientras que en junio Poggi había anticipado que insistirían con la venta del inmueble porteño para financiar las obras que todavía restaban.

La propiedad de Recoleta cuenta además con una protección estructural, según documentación incorporada al expediente de la primera venta. La autorización para su comercialización había sido establecida por ley provincial y el proceso quedó a cargo de la Caja Social y Financiera de San Luis.

La administración provincial también prevé trasladar la Casa de San Luis a otro inmueble, considerado más funcional y accesible para los ciudadanos que necesiten realizar trámites y gestiones ante la representación provincial en Buenos Aires.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno de Poggi vuelve a intentar concretar la venta de la propiedad y utilizar los recursos para completar la recuperación del hospital de referencia de Villa Mercedes.